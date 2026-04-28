Immer mehr Paare setzen auf duale ErwerbstÃ¤tigkeit

Mann und Frau gehen spazieren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Immer weniger Paare setzen auf das traditionelle Modell, bei dem eine erwerbstÃ¤tige Person den Hauptverdienst beisteuert und die andere geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig ist.



2025 gab es insgesamt rund 14,0 Millionen Paare, in denen beide Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren waren. In jedem vierten dieser Paare (25,2 Prozent) war eine Person geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig und die zweite Person mehr als geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mitteilte. Bei mehr als zwei Drittel (68,8 Prozent) aller Paare im Erwerbsalter waren beide mehr als geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig. In 6,0 Prozent der Paare waren beide geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig.



Binnen zehn Jahren ist der Anteil der Paare gesunken, in denen lediglich eine der beiden Personen geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig ist: Im Jahr 2015 traf das noch auf jedes dritte (32,5 Prozent) der damals knapp 14,4 Millionen Paare im Alter von 15 bis 64 Jahren zu. Dagegen ist der Anteil der Paare gestiegen, in denen beide mehr als geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig sind. 2015 waren das 59,8 Prozent der Paare. Ein Grund fÃ¼r diese Entwicklung dÃ¼rfte der Wechsel vieler von einer geringfÃ¼gigen BeschÃ¤ftigung zu einer darÃ¼ber hinausgehenden ErwerbstÃ¤tigkeit, zumindest in Teilzeit, sein. Der Anteil der Paare, in denen beide geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig waren, lag 2015 bei 7,7 Prozent, so Destatis.

