Wirtschaft

Immer mehr Paare setzen auf duale ErwerbstÃ¤tigkeit

  • dts - 28. April 2026, 08:32 Uhr
Bild vergrößern: Immer mehr Paare setzen auf duale ErwerbstÃ¤tigkeit
Mann und Frau gehen spazieren (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Immer weniger Paare setzen auf das traditionelle Modell, bei dem eine erwerbstÃ¤tige Person den Hauptverdienst beisteuert und die andere geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig ist.

2025 gab es insgesamt rund 14,0 Millionen Paare, in denen beide Personen im Alter von 15 bis 64 Jahren waren. In jedem vierten dieser Paare (25,2 Prozent) war eine Person geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig und die zweite Person mehr als geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag nach Erstergebnissen des Mikrozensus 2025 mitteilte. Bei mehr als zwei Drittel (68,8 Prozent) aller Paare im Erwerbsalter waren beide mehr als geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig. In 6,0 Prozent der Paare waren beide geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig.

Binnen zehn Jahren ist der Anteil der Paare gesunken, in denen lediglich eine der beiden Personen geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig ist: Im Jahr 2015 traf das noch auf jedes dritte (32,5 Prozent) der damals knapp 14,4 Millionen Paare im Alter von 15 bis 64 Jahren zu. Dagegen ist der Anteil der Paare gestiegen, in denen beide mehr als geringfÃ¼gig erwerbstÃ¤tig sind. 2015 waren das 59,8 Prozent der Paare. Ein Grund fÃ¼r diese Entwicklung dÃ¼rfte der Wechsel vieler von einer geringfÃ¼gigen BeschÃ¤ftigung zu einer darÃ¼ber hinausgehenden ErwerbstÃ¤tigkeit, zumindest in Teilzeit, sein. Der Anteil der Paare, in denen beide geringfÃ¼gig oder gar nicht erwerbstÃ¤tig waren, lag 2015 bei 7,7 Prozent, so Destatis.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf
    Roche-Pharma-Chef kritisiert Reform von Warken scharf

    Basel (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼r den Chef von Roche Pharma, Daniel Steiners, setzt die geplante Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) an den

    Mehr
    Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen
    Krankenkassen sehen Spielraum fÃ¼r Beitragssenkungen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Zuge der geplanten Gesundheitsreform sehen fÃ¼hrende Vertreter gesetzlicher Krankenkassen unter bestimmten Voraussetzungen SpielrÃ¤ume fÃ¼r

    Mehr
    Union stellt 3.
    Union stellt 3. "Entlastungspaket" fÃ¼r Autofahrer in Aussicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼r

    Mehr
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    Verbot von KI fÃ¼r Porno-Deepfakes geht in womÃ¶glich letzte Verhandlungsrunde
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    Baden-WÃ¼rttemberg: 51-JÃ¤hrige nach tÃ¶dlichem Angriff auf Verwandten festgenommen
    Baden-WÃ¼rttemberg: 51-JÃ¤hrige nach tÃ¶dlichem Angriff auf Verwandten festgenommen
    Mordprozess in Fall Fabian aus GÃ¼strow an Landgericht Rostock begonnen
    Mordprozess in Fall Fabian aus GÃ¼strow an Landgericht Rostock begonnen
    Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fordert von Koalition mehr Geschlossenheit
    Unions-ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer fordert von Koalition mehr Geschlossenheit
    GroÃŸrazzia gegen Hells Angels: 50 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht
    GroÃŸrazzia gegen Hells Angels: 50 Objekte in Nordrhein-Westfalen durchsucht
    Aktivisten: Deutlich mehr Hinrichtungen in Nordkorea wÃ¤hrend Corona-Pandemie
    Aktivisten: Deutlich mehr Hinrichtungen in Nordkorea wÃ¤hrend Corona-Pandemie
    Bericht: Regierungsinterne GesprÃ¤che Ã¼ber FÃ¶rderprogramm
    Bericht: Regierungsinterne GesprÃ¤che Ã¼ber FÃ¶rderprogramm "Demokratie leben!"

    Top Meldungen

    Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen
    Ehemaliger CDU-Fraktionschef will Direktzahlungen in Krisen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Digitalpolitiker und frÃ¼here CDU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus fordert fÃ¼r Notsituationen wie die aktuelle Energiepreiskrise einen

    Mehr
    Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber
    Dobrindt und Prien laden zu Krisentreffen Ã¼ber "Demokratie leben"

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - FÃ¼hrende Vertreter aller Bundesministerien haben sich am Montagmorgen auf Initiative von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und

    Mehr
    Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen
    Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen "Ãœbergewinnsteuer" aus

    Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã¶sterreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) lehnt Preisdeckel und die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts