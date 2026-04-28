Staatsanwaltschaft plÃ¤diert in Prozess gegen frÃ¼here RAF-Terroristin Klette

Daniela Klette in Gerichtssaal

Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche frÃ¼here RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Verden ihr PlÃ¤doyer begonnen. Die AnklagebehÃ¶rde sprach von Delikten 'mit ganz erheblicher krimineller Energie'.

Im Raubprozess gegen die mutmaÃŸliche ehemalige RAF-Terroristin Daniela Klette hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag vor dem Landgericht Verden ihr PlÃ¤doyer begonnen. In einleitenden Bemerkungen sprach die Vertreterin der AnklagebehÃ¶rde mit Blick auf die Klette vorgeworfenen Taten von Delikten "mit ganz erheblicher krimineller Energie". Zudem warf sie Klette und der Verteidigung vor, "das Verfahren zu politisieren".



Klette muss sich seit MÃ¤rz 2025 wegen mutmaÃŸlicher Beteiligung an einer Serie bewaffneter RaubÃ¼berfÃ¤llen nach AuflÃ¶sung der linksextremistischen RAF vor Gericht verantworten. Die ÃœberfÃ¤lle auf Geldtransporter und KassenbÃ¼ros groÃŸer SupermÃ¤rkte soll sie laut Anklageschrift zwischen 1999 und 2015 unter anderem in Niedersachsen gemeinsam mit den flÃ¼chtigen frÃ¼heren RAF-Mitgliedern Burkhard Garweg und Ernst-Volker Staub begangen haben. Das Trio soll dadurch sein Leben im Untergrund finanziert haben.



Klette wurde im Februar 2024 in Berlin gefasst, wo sie lange unter falschem Namen gelebt hatte. Der Prozess gegen sie vor dem Landgericht im niedersÃ¤chsischen Verden begann Ende MÃ¤rz 2025. Rund ein Jahr spÃ¤ter erhob zuletzt die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe unter anderem wegen Mordversuchen Anklage gegen die 67-JÃ¤hrige. Dabei geht es um zwei AnschlÃ¤ge und einen gescheiterten Anschlag in den 90er Jahren. Ãœber die Zulassung dieser Anklage entscheidet das Oberlandesgericht Frankfurt am Main.