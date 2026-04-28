Iran-Krieg verschÃ¤rft Auslandsschuldenkrise im Globalen SÃ¼den

Kinder in einem Slum (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In LÃ¤ndern, die bereits durch Zahlungen an auslÃ¤ndische GlÃ¤ubiger stark belastet sind, wÃ¤chst in der aktuellen Weltlage die Gefahr von Schuldenkrisen.



44 Staaten im Globalen SÃ¼den leiden unter einer sehr hohen Auslandsschuldenlast, so das Ergebnis der Schuldenreports 2026, der am Dienstag vom EntschuldungsbÃ¼ndnis Erlassjahr und Misereor verÃ¶ffentlicht wurde. Weitere 25 Staaten sind hoch belastet. In 15 LÃ¤ndern besteht ein latentes Belastungsrisiko.



"LÃ¤nder mit einer sehr hohen Auslandsschuldenlast mÃ¼ssen mehr als 15 Prozent ihrer Staatseinnahmen fÃ¼r Zins- und Tilgungszahlungen an auslÃ¤ndische GlÃ¤ubiger aufbringen. In Angola sind es sogar 60 Prozent, im Senegal 39 Prozent", erklÃ¤rte Malina Stutz, Politische Referentin beim EntschuldungsbÃ¼ndnis. "Damit flieÃŸt ein untragbar hoher Teil der Ã¶ffentlichen Einnahmen in diesen LÃ¤ndern nicht in elementare Staatsaufgaben wie Bildung, Gesundheit oder Infrastruktur, sondern an auslÃ¤ndische GlÃ¤ubiger." Zum Vergleich: In Deutschland liegt die Quote fÃ¼r den Auslandsschuldendienst lediglich bei rund zwei Prozent.



"Zu der hohen Auslandsverschuldung vieler LÃ¤nder kommen nun noch die verheerenden Folgen des Kriegs am Golf hinzu", warnt Benjamin Rosenthal, Experte fÃ¼r Entwicklungsfinanzierung bei Misereor. "Hohe Energie- und Lebensmittelpreise belasten zusÃ¤tzlich die Staatshaushalte und werden zu einem Abzug von Kapital und hÃ¶heren Kreditkosten in vielen verschuldeten LÃ¤ndern fÃ¼hren. Das macht etwa den Erhalt von Schulen und KrankenhÃ¤usern und die soziale Grundsicherung noch teurer."



Der Libanon zum Beispiel leiste gemessen an den Staatseinnahmen den hÃ¶chsten Schuldendienst weltweit und befinde sich im Zahlungsausfall. "Die Menschen dort kÃ¤mpfen bereits seit Jahren mit den Auswirkungen einer schweren Finanzkrise, die ihnen ihre Ersparnisse genommen hat", beschreibt Rosenthal die Situation. "Durch den Krieg in der Region stehen sie nun buchstÃ¤blich vor dem Nichts."



Wie die Analyse zeigt, ist eine Entspannung der Situation aktuell nicht zu erwarten. "Die Ã¶ffentliche Vergabe von ZuschÃ¼ssen und Krediten an LÃ¤nder des Globalen SÃ¼dens ist zuletzt deutlich eingebrochen, auch infolge gekÃ¼rzter Mittel in der Entwicklungszusammenarbeit", sagte Stutz. Private GlÃ¤ubiger hÃ¤tten hingegen bereits vor der Krise am Golf Kredite nur noch zu sehr hohen ZinssÃ¤tzen vergeben - insbesondere an bereits hoch verschuldete Staaten.



"Dies birgt die Gefahr, dass Schuldenkrisen verschleppt, statt gelÃ¶st werden und die LÃ¤nder tiefer in AbhÃ¤ngigkeiten geraten", so Stutz weiter. Gleichzeitig biete die glÃ¤ubigerzentrierte, internationale Schuldenarchitektur keine effektiven LÃ¶sungen, um Auslandsschuldenkrisen nachhaltig zu Ã¼berwinden. LÃ¤nder wie Ghana, Sambia, Sri Lanka und Suriname, die in den vergangenen Jahren Umschuldungen im Rahmen dieser glÃ¤ubigerdominierten Strukturen durchgefÃ¼hrt hÃ¤tten, wiesen weiterhin eine der hÃ¶chsten Belastungen weltweit auf.



"Reformen, die diese problematischen Strukturen aufbrechen, werden von LÃ¤ndern des Globalen Nordens bisher blockiert. Darunter sind Deutschland und die EU", kritisiert Rosenthal. Eine radikale Neugestaltung der internationalen Schulden- und Finanzarchitektur sei jedoch dringend erforderlich. DafÃ¼r brauche es verbindliche Mechanismen zur Schuldenstreichung sowie deutlich ausgeweitete und verbindliche Ã¶ffentliche Entwicklungsinvestitionen. AuÃŸerdem eine grundlegende Neuausrichtung des primÃ¤r auf private Finanzierungsquellen ausgerichteten Entwicklungsmodells.



"Die Bundesregierung muss sich dafÃ¼r einsetzen, dass dringend benÃ¶tigte, umfassende Reformen der internationalen Finanz- und Schuldenarchitektur endlich umgesetzt werden und betroffene LÃ¤nder stÃ¤rker mitbestimmen kÃ¶nnen", erklÃ¤rte Rosenthal. "Faire und verlÃ¤ssliche Schuldenerleichterungen sind kein Akt der Gnade. Sie mÃ¼ssen zum integralen Bestandteil der internationalen wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenarbeit werden. Eine Zusammenarbeit, die WÃ¼rde, Teilhabe und Entwicklung fÃ¼r alle Menschen ermÃ¶glicht."

