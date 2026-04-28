Energieriese BP verbucht krÃ¤ftiges Gewinnplus

BP-Logo

Angesichts der gestiegenen Ã–lpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten hat der Energieriese BP seinen Gewinn krÃ¤ftig gesteigert. Im ersten Quartal verbuchte der Konzern rund 3,2 Milliarden Dollar - mehr als doppelt so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Angesichts der gestiegenen Ã–lpreise wegen des Kriegs im Nahen Osten hat der britische Energieriese BP seinen Gewinn krÃ¤ftig gesteigert. Im ersten Quartal von Januar bis Ende MÃ¤rz verbuchte der Konzern einen bereinigten Gewinn von rund 3,2 Milliarden Dollar (2,7 Milliarden Euro), wie BP am Dienstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war dieser mit knapp 1,4 Milliarden Dollar weniger als halb so hoch ausgefallen.



Das Gewinnplus sei auf den "auÃŸergewÃ¶hnlichen Beitrag" des Ã–lhandelsgeschÃ¤fts zurÃ¼ckzufÃ¼hren, erklÃ¤rte BP. Infolge des Iran-Krieges sind die RohÃ¶lpreise deutlich in die HÃ¶he geschossen.