AnhÃ¶rungen am Obersten Gericht der USA zu Glyphosat-Klage gegen Monsanto begonnen

Das Oberste Gericht der USA in Washington

Am Obersten Gericht der USA haben am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat der Bayer-Tochter Monsanto begonnen.

Am Obersten Gericht der USA haben am Montag AnhÃ¶rungen zu einer Berufungsklage von Bayer gegen ein Urteil gegen das umstrittene Pflanzenschutzmittel Glyphosat der Bayer-Tochter Monsanto begonnen. Das Unternehmen begrÃ¼ÃŸe, "dass der US Supreme Court die Frage der Einheitlichkeit der Regulierung und des Vorrangs von Bundesrecht sorgfÃ¤ltig prÃ¼ft", teilte Bayers Sprecher Philipp Blank nach dem Gerichtstermin mit.



Es geht um den Fall John Durnell - Bayer war zu einer Strafzahlung in HÃ¶he von 1,25 Millionen Dollar (1,07 Millionen Euro) an den Mann im Bundesstaat Missouri verurteilt worden, der seine Blutkrebserkrankung auf seine Verwendung des Glyphosat-Mittels Roundup zurÃ¼ckgefÃ¼hrt hatte. Er sei nicht gewarnt worden.Â



Bayer strebt ein Grundsatzurteil an. Der Konzern argumentiert, Klagen in einzelnen US-Bundesstaaten dÃ¼rften nicht zugelassen werden, weil die US-UmweltbehÃ¶rde EPA den Verkauf von Roundup an Landwirte und andere Verbraucher ohne irgendeine Warnung zugelassen habe. Die Regierung von US-PrÃ¤sident Donald Trump unterstÃ¼tzt die Argumentation von Bayer, dass eine EinschÃ¤tzung der BundesbehÃ¶rden Vorrang habe vor Regelungen der Bundesstaaten zu Warnhinweisen bei womÃ¶glich krebserregenden Produkten.



Der Monsanto-Anwalt Paul Clement argumentierte vor den Richtern des Obersten Gerichts, UmweltbehÃ¶rden weltweit, darunter in der EU und Kanada, hÃ¤tten Glyphosat nach ÃœberprÃ¼fungen als ungefÃ¤hrlich eingestuft. "Es ist wahrscheinlich das am grÃ¼ndlichsten untersuchte Herbizid in der Geschichte der Menschheit, und alle sind auf Grundlage weiterer Daten und einer Art von Expertenanalyse, die sie vornehmen kÃ¶nnen, zu dem Schluss gekommen, dass hier kein Risiko besteht", sagte Clement. "Sie sollten nicht einer einzelnen Jury in Missouri erlauben, dieses Urteil infrage zu stellen."



Bayer-Sprecher Blank teilte spÃ¤ter mit, die US-Regierung und das Unternehmen hÃ¤tten Ã¼berzeugend dargelegt, dass Warnhinweise auf Basis des Rechts einzelner Bundesstaaten, die sich von dem durch die US-UmweltbehÃ¶rde genehmigten Produktlabel unterscheiden, durch Bundesrecht ausgeschlossen seien. "Alles andere wÃ¼rde zu einem Flickenteppich an Warnhinweisen fÃ¼hren", erklÃ¤rte er. "Ein Urteil zugunsten des Unternehmens wÃ¼rde die nÃ¶tige regulatorische Klarheit bringen, um in den USAÂ zugelassene und neue Produkte fÃ¼r Landwirte und Verbraucher auf den Markt zu bringen."



Glyphosat kann die Umwelt beeintrÃ¤chtigen und steht im Verdacht, krebserregend zu wirken. Verbraucher- und Umweltorganisationen protestieren deshalb seit Jahren gegen den Einsatz des Unkrautvernichters. Weltweit ist Glyphosat der am meisten verwendete Inhaltsstoff in Pestiziden und steckt vor allem in UnkrautbekÃ¤mpfungsmitteln.



Die Internationale Agentur fÃ¼r Krebsforschung (Iarc) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) stuft den Roundup-Inhaltsstoff Glyphosat als "wahrscheinlich krebserregend" beim Menschen ein. Bayer hÃ¤lt dem Studien und behÃ¶rdliche Genehmigungen entgegen, die bewiesen, dass das Unkrautvernichtungsmittel sicher sei. Die EuropÃ¤ische Kommission hatte Ende 2023 beschlossen, die Zulassung von Glyphosat um zehn Jahre zu verlÃ¤ngern. Die US-UmweltbehÃ¶rde EPA stuft Glyphosat als unbedenklich ein.