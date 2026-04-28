Mordprozess im Fall Fabian aus GÃ¼strow beginnt am Landgericht Rostock

Justitia

Am Landgericht Rostock beginnt der Prozess gegen eine 30-jÃ¤hrige Frau, die den achtjÃ¤hrigen Fabian aus GÃ¼strow in Mecklenburg-Vorpommern getÃ¶tet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr vor, das Kind am 10. Oktober 2025 ermordet zu haben.

Am Landgericht Rostock beginnt am Dienstag (09.30 Uhr) der Prozess gegen eine Frau, die den achtjÃ¤hrigen Fabian aus GÃ¼strow in Mecklenburg-Vorpommern getÃ¶tet haben soll. Die Staatsanwaltschaft wirft der 30-JÃ¤hrigen vor, das Kind im Oktober 2025 heimtÃ¼ckisch und aus niedrigen BeweggrÃ¼nden ermordet zu haben. Demnach soll sie Fabian aus der Wohnung seiner Mutter in GÃ¼strow gelockt und ihn rund 15 Kilometer sÃ¼dlich der Stadt an einem abseits gelegenen TÃ¼mpel auf einem Feld mit mindestens sechs Stichen getÃ¶tet haben.



SpÃ¤ter soll sie versucht haben, die Leiche zu verbrennen. Bei der Angeklagten handelt es sich nach Angaben der Rostocker Staatsanwaltschaft um eine Exfreundin von Fabians Vater. Vier Tage, nachdem Fabians Mutter den Jungen vermisst gemeldet hatte, wurde seine Leiche gefunden. Die Angeklagte wurde Anfang November verhaftet.