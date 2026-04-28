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Geheimdienst fÃ¼rchtet AnschlÃ¤ge durch pro-iranische Terrorgruppe

  • dts - 28. April 2026, 04:00 Uhr
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Polizeiabsperrung (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Das Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) befÃ¼rchtet bei der pro-iranischen Gruppe Hayi eine neue Eskalationsstufe in Europa. "Neu ist die Warnung Hayis, sich nunmehr nicht mehr nur auf `einfache` Angriffe zu beschrÃ¤nken, sondern langfristig auch gefÃ¤hrlichere Tatmittel einzubeziehen", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde auf Anfrage des "Handelsblatts" (Dienstagausgabe).

Gemeint ist ein mÃ¶glicher Ãœbergang von Brandstiftungen zu AnschlÃ¤gen mit Sprengstoff oder Waffen. Hintergrund sind mehrere AnschlÃ¤ge auf jÃ¼dische und US-amerikanische Einrichtungen in europÃ¤ischen LÃ¤ndern seit dem 9. MÃ¤rz, darunter auch in Deutschland. Zu den Angriffen, insbesondere BrandanschlÃ¤ge, habe sich die Gruppierung "Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya" (Hayi) mittels Videos bekannt, so der Verfassungsschutz.

Die Taten erfolgten demnach "jeweils in den Nacht- oder frÃ¼hen Morgenstunden und verliefen bislang ohne PersonenschÃ¤den". Es seien "vor allem Einrichtungen in den Benelux-Staaten und GroÃŸbritannien angegriffen" worden. Der Verfassungsschutz vermutet hinter der Gruppierung ein irakisch-schiitisches Netzwerk. "Die Organisation nutzt unterschiedliche KanÃ¤le aus dem schiitisch-extremistischen und pro-iranischen Bereich in verschiedenen sozialen Medien, um Ã¼ber ihre AktivitÃ¤ten zu berichten", erklÃ¤rte die BehÃ¶rde. Hayi benenne "zudem neuerdings klar ihre politische Motivation hinter den Taten und drohe offen israelischen Einrichtungen sowie den sogenannten `Feinden des Islams` in Europa".

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