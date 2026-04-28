BehÃ¶rden: 14 Tote bei Aufprall von Fernzug auf Pendlerzug in Indonesien

EinsatzkrÃ¤fte am Bahnhof Bekasi nahe Jakarta

Bei dem Aufprall eines Fernzuges auf einen im Bahnhof Bekasi Timur nahe der indonesischen Metropole Jakarta stehenden Pendlerzug sind 14 Menschen getÃ¶tet und dutzende weitere verletzt worden. 84 weitere Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei dem Aufprall eines Fernzuges auf einen Pendlerzug sind in Indonesien dem staatlichen Eisenbahnunternehmen KAI zufolge 14 Menschen getÃ¶tet und dutzende weitere verletzt worden. 84 Menschen seien nach dem UnglÃ¼ck im Bahnhof Bekasi Timur nahe der indonesischen Metropole Jakarta ins Krankenhaus gebracht worden, teilte das staatliche Eisenbahnunternehmen KAI am Dienstag mit. Zuvor hatten die BehÃ¶rden in Jakarta von sieben Todesopfern gesprochen.



Der Unfall hatte sich in der Nacht zum Dienstag ereignet. Ein Sprecher von KAI, Franoto Wibowo, teilte mit, ein Taxi scheine den Pendlerzug an einem BahnÃ¼bergang gestreift zu haben, wodurch dieser zum Stillstand auf den Gleisen gekommen sei. Dort sei er dann von dem heranrasenden Fernzug erfasst worden.



Mehrere Menschen seien "aufgrund der Wucht des Aufpralls" in den Waggons eingeklemmt worden, erklÃ¤rte die Such- und RettungsbehÃ¶rde von Jakarta. Die Bergungen seien abgeschlossen, teilte der Leiter der BehÃ¶rde, Mohammad Syafii, bei einer Pressekonferenz am Dienstag mit. "Ich bin sicher, dass keine weiteren Opfer mehr gefunden werden."



Jakartas Polizeichef Asep Edi Suheri sagte, der Fernzug sei in den letzten, ausschlieÃŸlich Frauen vorbehaltenen Waggon des Pendlerzuges gerast. Alle Opfer befanden sich demnach in dem Pendlerzug. SÃ¤mtliche rund 240 FahrgÃ¤ste des anderen Zuges seien sicher evakuiert worden, erklÃ¤rte die KAI-Sprecherin Anne Purba.



Am Bahnhof spielten sich nach dem Unfall chaotische Szenen ab: RettungskrÃ¤fte riefen nach Sauerstoffflaschen, wÃ¤hrend Krankenwagen mit eingeschaltetem Blaulicht in einer Schlange bereitstanden. Wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP vor Ort berichtete, wurden Menschen auf Tragen aus dem Wrack getragen und in bereitstehende Krankenwagen verladen, wÃ¤hrend hunderte Menschen zusahen, einige offenbar unter Schock. Die Armee, die Feuerwehr, die nationale Such- und RettungsbehÃ¶rde und das Rote Kreuz beteiligten sich an der umfangreichen Evakuierungsaktion.



Eine Ãœberlebende im Pendlerzug schilderte AFP die Momente nach dem Aufprall. "Ich dachte, ich wÃ¼rde sterben", sagte die 29-jÃ¤hrige Sausan Sarifah von ihrem Bett in einem Krankenhaus in Bekasi aus, wo sie mit einem gebrochenen Arm und einer tiefen Schnittwunde am Oberschenkel aufgenommen worden war. Sie sei auf dem Heimweg von der Arbeit gewesen, als ihr Zug am Bahnhof Bekasi Timur gehalten habe. "Alle waren bereit auszusteigen, und dann war plÃ¶tzlich dieses extrem laute GerÃ¤usch der Lokomotive", sagte Sausan. "Es blieb keine Zeit, hinauszukommen, und am Ende lagen alle im Zug Ã¼bereinander, zerquetscht." Sie wisse nicht, wie es der Person gehe, die unter ihr gelegen habe.



VerkehrsunfÃ¤lle sind in Indonesien keine Seltenheit. Busse, ZÃ¼ge und Flugzeuge sind in dem sÃ¼dostasiatischen Land hÃ¤ufig alt und schlecht gewartet. Im Januar 2024 waren bei einem Zugunfall in einer anderen Region der Provinz Westjava vier Besatzungsmitglieder getÃ¶tet und rund zwei Dutzend Menschen verletzt worden. Im Jahr 2015 waren 16 Menschen ums Leben gekommen, als ein Pendlerzug an einem BahnÃ¼bergang in Jakarta mit einem Kleinbus kollidiert war.