Union stellt 3. "Entlastungspaket" fÃ¼r Autofahrer in Aussicht

Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts anhaltend hoher Ã–l- und Benzinpreise stellt die Unionsfraktion im Bundestag ein drittes sogenanntes "Entlastungspaket" fÃ¼r Autofahrer in Aussicht.



Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Sepp MÃ¼ller (CDU) sagte der "Bild" fÃ¼r deren Dienstagausgabe: "HÃ¤lt die Blockade der StraÃŸe von Hormus an, sollten wir ein drittes Entlastungspaket auflegen. Im Zentrum stehen dann gezieltere Hilfen fÃ¼r Mittelstand, Logistik und Pendler. Als Taskforce wollen wir dazu konkrete MaÃŸnahmen vorlegen."



Wie die Zeitung unter Berufung auf "Koalitionskreise" schreibt, sind derzeit gezielte Hilfen fÃ¼r Gering- und Mittelverdiener sowie eine hÃ¶here Pendlerpauschale ab Juli im GesprÃ¤ch. MÃ¼ller warnte jedoch vor Ã¼berhÃ¶hten Erwartungen. "Zur Wahrheit gehÃ¶rt auch: Eine Preisnormalisierung wird Monate dauern. Dauerhafte Subventionen aus Steuermitteln sind schwer mÃ¶glich."



Bundesregierung und Bundestag hatten zum 1. April ein erstes "Entlastungspaket" und zum 1. Mai ein zweites fÃ¼r Autofahrer beschlossen.

