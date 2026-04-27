WeiÃŸes Haus: Trump spricht mit Sicherheitsberatern Ã¼ber iranischen Vorschlag

Trump wurde Ã¼ber iranischen Vorschlag informiert

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach Angaben des WeiÃŸen Hauses am Montagmorgen mit seinen fÃ¼hrenden Sicherheitsberatern Ã¼ber einen iranischen Vorschlag zur Aufhebung der Blockade der StraÃŸe von Hormus gesprochen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach Angaben des WeiÃŸen Hauses am Montag mit seinen fÃ¼hrenden Sicherheitsberatern Ã¼ber einen iranischen Vorschlag zur Aufhebung der Blockade der StraÃŸe von Hormus gesprochen. Ein entsprechendes Angebot aus Teheran "wird diskutiert", sagte Sprecherin Karoline Leavitt. Ob Trump den Vorschlag annehmen werde, wollte Leavitt nicht sagen.



US-Medienberichten zufolge will der Iran die Blockade der strategisch wichtigen Meerenge aufheben, wenn auch die USA dies tun. Erst danach soll Ã¼ber weitere Punkte wie das iranische Atomprogramm verhandelt werden.Â



US-AuÃŸenminister Marco Rubio sagte dazu bei Fox News, der Vorschlag entspreche nicht den Forderungen der USA. Wenn Schiffe fÃ¼r die Durchfahrt eine Erlaubnis einholen und Geld bezahlen mÃ¼ssten, "heiÃŸt das, dass die Meerenge nicht geÃ¶ffnet wurde", fÃ¼hrte Rubio aus. Die US-Regierung werde "kein System dulden, in dem die Iraner entscheiden, wer die WasserstraÃŸe benutzen darf".



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r faktisch die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports lÃ¤uft. Dies lieÃŸ die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he schnellen. SpÃ¤ter blockierte das US-MilitÃ¤r seinerseits die Durchfahrt fÃ¼r iranische Schiffe. Bisherige BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung unter Vermittlung Pakistans verliefen erfolglos.