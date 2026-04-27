Brennpunkte

WeiÃŸes Haus: Trump spricht mit Sicherheitsberatern Ã¼ber iranischen Vorschlag

  • AFP - 27. April 2026, 21:09 Uhr
Bild vergrößern: WeiÃŸes Haus: Trump spricht mit Sicherheitsberatern Ã¼ber iranischen Vorschlag
Trump wurde Ã¼ber iranischen Vorschlag informiert
Bild: AFP

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach Angaben des WeiÃŸen Hauses am Montagmorgen mit seinen fÃ¼hrenden Sicherheitsberatern Ã¼ber einen iranischen Vorschlag zur Aufhebung der Blockade der StraÃŸe von Hormus gesprochen.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat nach Angaben des WeiÃŸen Hauses am Montag mit seinen fÃ¼hrenden Sicherheitsberatern Ã¼ber einen iranischen Vorschlag zur Aufhebung der Blockade der StraÃŸe von Hormus gesprochen. Ein entsprechendes Angebot aus Teheran "wird diskutiert", sagte Sprecherin Karoline Leavitt. Ob Trump den Vorschlag annehmen werde, wollte Leavitt nicht sagen.

US-Medienberichten zufolge will der Iran die Blockade der strategisch wichtigen Meerenge aufheben, wenn auch die USA dies tun. Erst danach soll Ã¼ber weitere Punkte wie das iranische Atomprogramm verhandelt werden.Â 

US-AuÃŸenminister Marco Rubio sagte dazu bei Fox News, der Vorschlag entspreche nicht den Forderungen der USA. Wenn Schiffe fÃ¼r die Durchfahrt eine Erlaubnis einholen und Geld bezahlen mÃ¼ssten, "heiÃŸt das, dass die Meerenge nicht geÃ¶ffnet wurde", fÃ¼hrte Rubio aus. Die US-Regierung werde "kein System dulden, in dem die Iraner entscheiden, wer die WasserstraÃŸe benutzen darf".

Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Luftangriffen der USA und Israels begonnen. Als Reaktion sperrte das iranische MilitÃ¤r faktisch die StraÃŸe von Hormus, durch die normalerweise rund ein FÃ¼nftel des weltweiten Ã–l- und FlÃ¼ssiggastransports lÃ¤uft. Dies lieÃŸ die Energiepreise weltweit in die HÃ¶he schnellen. SpÃ¤ter blockierte das US-MilitÃ¤r seinerseits die Durchfahrt fÃ¼r iranische Schiffe. Bisherige BemÃ¼hungen um eine dauerhafte FriedenslÃ¶sung unter Vermittlung Pakistans verliefen erfolglos.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Fluggesellschaften: Zu wenig ordnungsgemÃ¤ÃŸe Untersuchungen nach UnglÃ¼cken
    Fluggesellschaften: Zu wenig ordnungsgemÃ¤ÃŸe Untersuchungen nach UnglÃ¼cken

    Zu wenige Ã¶ffentliche Untersuchungen von UnfÃ¤llen im Luftverkehr fÃ¼hren dem Airline-Verband Iata zufolge zu einem ordnungsgemÃ¤ÃŸ verÃ¶ffentlichten Bericht. "Zwischen 2019 und

    Mehr
    Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor
    Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor

    Nach den SchÃ¼ssen am Rande einer Gala-Veranstaltung mit Donald Trump in Washington wird dem VerdÃ¤chtigen versuchter Mord an dem US-PrÃ¤sidenten vorgeworfen. Das erklÃ¤rte das

    Mehr
    Versorgung von Afghanistan-OrtskrÃ¤ften in Pakistan kostet Millionen
    Versorgung von Afghanistan-OrtskrÃ¤ften in Pakistan kostet Millionen

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten fÃ¼r Aufnahmeprogramme aus Afghanistan summieren sich seit 2021 auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Das zeigt eine Antwort der

    Mehr
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    Elon Musk gegen Open AI: Prozess hat mit Auswahl der Geschworenen begonnen
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    China blockiert Kauf des in China gegrÃ¼ndeten KI-Agenten Manus durch Meta
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Automesse in Peking: WeRide und Lenovo arbeiten bei Robotaxis zusammen
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Wichtiger Senator gibt Blockade von Trumps Fed-Kandidaten Warsh auf
    Verdi plant kurzfristigen Streik bei der Telekom
    Verdi plant kurzfristigen Streik bei der Telekom
    Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen
    Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen "Ãœbergewinnsteuer" aus
    Arbeitgeberverband verlangt
    Arbeitgeberverband verlangt "mehr Bock auf Arbeit"
    Kipping kritisiert
    Kipping kritisiert "Entlastungspaket" fÃ¼r soziale Schieflage
    Floridas Gouverneur DeSantis legt Plan zum Neuzuschnitt der Wahlkreise vor
    Floridas Gouverneur DeSantis legt Plan zum Neuzuschnitt der Wahlkreise vor
    Israels Verteidigungsminister: Hisbollah-Miliz
    Israels Verteidigungsminister: Hisbollah-Miliz "spielt mit dem Feuer"

    Top Meldungen

    KlÃ¼ssendorf drÃ¤ngt auf hÃ¤rteres Vorgehen gegen SteuerbetrÃ¼ger
    KlÃ¼ssendorf drÃ¤ngt auf hÃ¤rteres Vorgehen gegen SteuerbetrÃ¼ger

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Kampf gegen organisierten Steuerbetrug hat der SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf ein hÃ¤rteres Vorgehen des Staates gefordert.

    Mehr
    Bericht: Google-Konsortium bremst deutsche Cloud aus
    Bericht: Google-Konsortium bremst deutsche Cloud aus

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Konsortium um den Internetkonzern Google will offenbar verhindern, dass die Bundesregierung einen millionenschweren Auftrag fÃ¼r eine

    Mehr
    Kompromiss zu KassenbeitrÃ¤gen von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern in Sicht
    Kompromiss zu KassenbeitrÃ¤gen von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern in Sicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Koalitionsstreit um die Finanzierung der KrankenkassenbeitrÃ¤ge von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern zeichnet sich ein Kompromiss ab. Der

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts