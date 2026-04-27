Arbeitgeberverband verlangt "mehr Bock auf Arbeit"

Steffen Kampeter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der HauptgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Bundesvereinigung der Deutschen ArbeitgeberverbÃ¤nde (BDA), Steffen Kampeter, hat angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland mehr Leistungsbereitschaft von den Arbeitenden und bessere politische Rahmenbedingungen gefordert.



"Wir mÃ¼ssen uns stÃ¤rker anstrengen", sagte Kampeter in der Sendung "Blome und Pfeffer" von ntv am Montag. Gebraucht werde wieder "mehr Bock auf Arbeit". Das habe "nichts mit Faulheit zu tun". Deutschland habe sich aber zu lange auf den Hartz-IV-Reformen ausgeruht und glaube noch immer, "wir seien der wettbewerbsfÃ¤higste Standort in Europa", behauptete er. "Fehlanzeige."



Kampeter beklagt zudem hohe Belastungen fÃ¼r Unternehmen. "Wir sind einer der teuersten Standorte, was die Energiekosten angeht. Wir haben sehr, sehr hohe BÃ¼rokratiekosten und wir haben sehr hohe Arbeitskosten", sagte er. Das kÃ¶nne man nur durchhalten, solange Deutschland "auch die besten Produkte hat". Doch gerade in der Autoindustrie zeige sich, "es gibt auch andere LÃ¤nder, die vernÃ¼nftige Autos bauen".



Scharfe Kritik Ã¼bte Kampeter an der Bundesregierung. Man hÃ¶re stÃ¤ndig von Reformen, aber tatsÃ¤chlich beklage man "das Nichthandeln der Regierung sehr deutlich". Die Politik mÃ¼sse fÃ¼r bessere Bedingungen sorgen. "Wir kÃ¶nnen die Steuern nicht machen. Wir kÃ¶nnen nur gute Produkte, gute Dienstleistungen anbieten", sagte er. Der Rest sei Auftrag der Bundesregierung.

