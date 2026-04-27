Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã¶sterreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) lehnt Preisdeckel und die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geforderte "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne ab.
"Ich bin ein Ã¼berzeugter Marktliberaler, ich bin Wirtschaftsminister und nicht Planwirtschaftsminister", sagte er dem TV-Sender "Welt" am Montag. "Und ich glaube, wir haben gesehen: In allen LÃ¤ndern, die Gewinne abgeschÃ¶pft haben, Preisdeckel gemacht haben, ist die Wirtschaft den Bach runtergegangen. Venezuela hat das gemacht, Kuba hat das gemacht, Pakistan hat das gemacht. Ich glaube, das sind nicht die Rezepte fÃ¼r ein europÃ¤isches Mitgliedsland." Deutschland und andere EU-MitgliedslÃ¤nder hatten bereits 2022 eine vorÃ¼bergehende "Ãœbergewinnsteuer" eingefÃ¼hrt.
Hattmannsdorfer forderte, dass man durch kontrollierte Markmechanismen dafÃ¼r sorgen mÃ¼sse, dass sinkende RohÃ¶lpreise an den BÃ¶rsen auch wirklich an Verbraucher weitergegeben werden und auch die Produktion von Kraftstoffen auf einem hohen Niveau bleibe. "FÃ¼r mich ist die entscheidende Frage, was tun wir in der Preisgestaltung", sagte er. "Wir mÃ¼ssen aber gleichzeitig auch schauen, dass unsere Energieinfrastruktur in Europa erhalten bleibt."
In den letzten 15 Jahren hÃ¤tten 25 Raffinerien in Europa zugesperrt, kritisierte er. "Das kann nicht unser Anspruch sein. Wenn wir unabhÃ¤ngiger werden wollen, und das ist das Gebot der Stunde, mÃ¼ssen wir auch eigene KapazitÃ¤ten im Bereich der Raffinerien, aber auch im Bereich FÃ¶rderung Ã–l und Gas auch in Europa vorhalten." Nach dem Klima-Gutachten des Internationalen Gerichtshofs von 2025 kann die Erteilung von Lizenzen fÃ¼r die FÃ¶rderung fossiler Brennstoffe eine vÃ¶lkerrechtswidrige Handlung darstellen.
Finanzen
Ã–sterreichischer Minister spricht sich gegen "Ãœbergewinnsteuer" aus
- dts - 27. April 2026, 21:14 Uhr
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Wien (dts Nachrichtenagentur) - Der Ã¶sterreichische Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (Ã–VP) lehnt Preisdeckel und die von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) geforderte "Ãœbergewinnsteuer" fÃ¼r MineralÃ¶lkonzerne ab.
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