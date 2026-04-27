Bericht: Google-Konsortium bremst deutsche Cloud aus

Google (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Ein Konsortium um den Internetkonzern Google will offenbar verhindern, dass die Bundesregierung einen millionenschweren Auftrag fÃ¼r eine souverÃ¤ne Cloud-LÃ¶sung der deutschen Verwaltung an die beiden deutschen Konkurrenten SAP und Deutsche Telekom vergibt. Das berichtet die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" unter Verweis auf Informationen von Beteiligten, die an dem Verfahren beteiligt sind. Danach legte die Bietergruppe in letzter Minute Beschwerde gegen die Entscheidung ein, den beiden Technikkonzernen einen Auftrag zu erteilen.



Insgesamt summiert sich das Auftragsvolumen den Informationen zufolge auf 250 Millionen Euro in den kommenden vier Jahren. Von dem GroÃŸauftrag sollen zu 30 Prozent auch die beiden Unternehmen SVA und Schwarz Digits profitieren, hieÃŸ es. Die doppelte Vergabe soll mÃ¶gliche AbhÃ¤ngigkeiten vermeiden und durch Redundanzen das Cloud-System absichern.



Die Beschwerde ist ein RÃ¼ckschlag fÃ¼r die BemÃ¼hungen von Digitalminister Karsten Wildberger (CDU), schnell eine einheitliche Struktur fÃ¼r digitale Anwendungen der deutschen Verwaltung einzufÃ¼hren, um die schleppende Digitalisierung voranzutreiben. Bisher scheitere der digitale Staat auch an fehlender Vernetzung, hieÃŸ es weiter.



Bund, LÃ¤nder und Kommunen verwalten ihre Daten und digitalen Angebote getrennt voneinander, manche nutzen dafÃ¼r nicht einmal einen Cloud-Service von den gÃ¤ngigen Anbietern wie Microsoft, Google, Amazon oder SAP, sondern nutzen eigene Server im Keller. Wildberger mÃ¶chte dies nun vereinheitlichen und eine professionelle, sichere Struktur anbieten, die zudem noch von geopolitischen Verwerfungen unabhÃ¤ngig ist.



Google wollte sich am Montagnachmittag nicht zum Verfahren Ã¤uÃŸern und begrÃ¼ndete dies damit, "dabei nicht als Akteur beteiligt zu sein" und verwies in diesem Zusammenhang auf seinen GeschÃ¤ftspartner. Adesso wollte den Vorgang ebenso nicht kommentieren wie das Bundesdigitalministerium.

