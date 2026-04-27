Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi plant kurzfristig einen Warnstreik bei der Deutschen Telekom. Die zweite Verhandlungsrunde am Montag sei "enttÃ¤uschend" verlaufen, teilte Verdi am Abend mit.
Die Streiks sollen bereits am Dienstag beginnen - zuerst in Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Brandenburg. Weitere Standorte sollen im Verlauf der Woche folgen.
"Die Arbeitgeberseite verkennt offensichtlich die LebensrealitÃ¤t der BeschÃ¤ftigten", sagte Verdi-VerhandlungsfÃ¼hrer Frank Sauerland. "Wir werden es nicht hinnehmen, wenn das Management aus RekordumsÃ¤tzen und Rekordergebnissen nur Rekorddividenden fÃ¼r AktionÃ¤re ableitet und diese Ã¼ber die berechtigten Forderungen der BeschÃ¤ftigten stellt." Die multiplen Krisen der vergangenen Jahre hÃ¤tten die Reallohnentwicklung nachhaltig geschwÃ¤cht und stellten die BeschÃ¤ftigten weiterhin vor groÃŸe Herausforderungen.
Verdi fordert in der diesjÃ¤hrigen Tarifrunde fÃ¼r bundesweit rund 60.000 TarifbeschÃ¤ftigte bei der Deutschen Telekom ein Plus von 6,6 Prozent bei einer Laufzeit des Tarifvertrags von zwÃ¶lf Monaten. ZusÃ¤tzlich will Verdi die EinfÃ¼hrung eines "Mitgliederbonus" in HÃ¶he von 660 Euro im Jahr durchsetzen.
Der Telekom-Konzern besteht nach Verdi-Angaben in Deutschland aus insgesamt 20 verschiedenen tarifgebundenen Konzernunternehmen, in denen jeweils eigenstÃ¤ndige TarifvertrÃ¤ge gelten. Ein GroÃŸteil der EntgelttarifvertrÃ¤ge hat eine Laufzeit bis zum 31. MÃ¤rz 2026. Verdi und Deutsche Telekom hatten im Vorfeld der Tarifrunde eine Vereinbarung Ã¼ber gemeinsame Verhandlungen fÃ¼r diese Gesellschaften geschlossen.
Technologie
Verdi plant kurzfristigen Streik bei der Telekom
- dts - 27. April 2026, 21:18 Uhr
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Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi plant kurzfristig einen Warnstreik bei der Deutschen Telekom. Die zweite Verhandlungsrunde am Montag sei "enttÃ¤uschend" verlaufen, teilte Verdi am Abend mit.
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