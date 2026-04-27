EU-Kommission pocht auf Ã–ffnung von Android fÃ¼r weitere KI-Dienste

GebÃ¤ude der EU-Kommission (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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BrÃ¼ssel (dts Nachrichtenagentur) - Im Feststellungsverfahren der EU-Kommission wegen mÃ¶glicher VerstÃ¶ÃŸe von Google gegen das Gesetz Ã¼ber digitale MÃ¤rkte (DMA) hat die Kommission VorschlÃ¤ge unterbreitet, wie Google konkurrierende KI-Dienste im Betriebssystem Android mit dem eigenen KI-Dienst gleichstellen kÃ¶nnte.



Die VorschlÃ¤ge zielen darauf ab, sicherzustellen, dass konkurrierende KI-Dienste effektiv mit Anwendungen auf den Android-GerÃ¤ten der Nutzer interagieren und entsprechende Aufgaben ausfÃ¼hren kÃ¶nnen, wie beispielsweise das Versenden einer E-Mail Ã¼ber die vom Nutzer bevorzugte E-Mail-App, das Bestellen von Essen oder das Teilen eines Fotos mit Freunden. Derzeit behÃ¤lt sich Google diese Funktionen weitgehend fÃ¼r die Nutzung durch seine eigenen KI-Angebote auf Android-Smartphones und -Tablets vor.



"KI-Dienste gewinnen fÃ¼r den tÃ¤glichen Umgang der EU-BÃ¼rger mit ihren MobilgerÃ¤ten zunehmend an Bedeutung", sagte EU-Wettbewerbskommissarin Teresa Ribera. "Die heute vorgeschlagenen MaÃŸnahmen werden Android-Nutzern mehr AuswahlmÃ¶glichkeiten hinsichtlich der KI-Dienste bieten, die sie nutzen und in ihr Smartphone integrieren, einschlieÃŸlich der groÃŸen Bandbreite an KI-Diensten, die mit Googles eigener KI konkurrieren."



EU-Digitalkommissarin Henna Virkkunen ergÃ¤nzte, dass InteroperabilitÃ¤t der SchlÃ¼ssel sei, um das volle Potenzial von KI-Technologien auszuschÃ¶pfen. "Diese MaÃŸnahmen werden Android-GerÃ¤te fÃ¼r ein breiteres Spektrum an KI-Diensten Ã¶ffnen, sodass Nutzer die Freiheit haben, die KI-Dienste zu wÃ¤hlen, die ihren BedÃ¼rfnissen und Werten am besten entsprechen, ohne dabei auf FunktionalitÃ¤t verzichten zu mÃ¼ssen". erklÃ¤rte sie. "Die Stimme des Marktes ist wichtig, und wir ermutigen alle Interessierten, Feedback zu den heute vorgeschlagenen MaÃŸnahmen zu geben."



Der Digital Markets Act (DMA) zielt darauf ab, wettbewerbsfÃ¤hige und faire MÃ¤rkte im digitalen Sektor zu gewÃ¤hrleisten. Er regelt die TÃ¤tigkeit von groÃŸen digitalen Plattformen, sogenannten "Gatekeepern", die eine Schnittstelle zwischen gewerblichen Nutzern und Verbrauchern bilden und deren Stellung ihnen die Macht verleihen kann, EngpÃ¤sse in der digitalen Wirtschaft zu schaffen.



Am 6. September 2023 hatte die EuropÃ¤ische Kommission die Google-Suche, Google Play, Google Maps, YouTube, das Google-Android-Betriebssystem, Google Chrome, Google Shopping und die Online-Werbedienste von Alphabet als zentrale Plattformdienste ausgewiesen. Alphabet muss seit dem 7. MÃ¤rz 2024 alle geltenden DMA-Verpflichtungen in Bezug auf die ausgewiesenen Dienste vollstÃ¤ndig erfÃ¼llen, erklÃ¤rte die EU-Kommission.

