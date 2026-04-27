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Sicherheitspolitiker sieht in Signal-Attacke Weckruf

  • dts - 27. April 2026, 06:17 Uhr
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Konstantin von Notz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Signal-AbhÃ¶raffÃ¤re lÃ¶st in Deutschland weitreichende Sicherheitssorgen aus.

"Die Spionage-Attacke muss ein Weckruf fÃ¼r alle Sicherheitsbereiche sein", sagte der GrÃ¼nen-Fraktionsvizechef Konstantin von Notz, der auch im Parlamentarischen Kontrollgremium der Geheimdienste sitzt, der "SÃ¼ddeutschen Zeitung". "Wir mÃ¼ssen begreifen, mit welcher Agenda Moskau hier unterwegs ist: Die Angriffe sind real und eine echte Gefahr fÃ¼r unsere Sicherheit. Jeden Tag sind Agenten hier unterwegs, spionieren und bereiten Sabotage vor."

Der Innenpolitiker fÃ¼rchtet zudem langfristige Folgen der Signal-Attacke. "Das ist ein sehr relevanter Vorgang", sagte von Notz. "Geheimdienste kÃ¶nnten versuchen, Opfer zu diskreditieren. In jedem Fall ist den Angreifern aber ein relevanter Erkenntnisgewinn gelungen, den man nicht unterschÃ¤tzen sollte."

Am Wochenende war bekannt geworden, dass neben BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner (CDU) offenbar auch Bauministerin Verena Hubertz (SPD) und Familienministerin Karin Prien (CDU) betroffen waren. Dass bei dem Angriff, den SicherheitsbehÃ¶rden Russland zuschreiben, auch Spitzenpolitiker ausspioniert werden konnten, lÃ¶st unter Fachleuten Erstaunen aus. "Nicht Signal, sondern Frau KlÃ¶ckner wurde gehackt", kritisiert Linus Neumann vom Chaos Computer Club, dem groÃŸen Verein der Hacker und Cybersicherheitsexperten. "Das ist - beim zweithÃ¶chsten Staatsamt - ein erhebliches individuelles Versagen, das aber in eine Struktur fÃ¤llt, die es ermÃ¶glicht hat."

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