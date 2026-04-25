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Bundesregierung sieht Russland hinter Signal-Attacke

  • dts - 25. April 2026, 16:38 Uhr
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Kreml (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Bundesregierung geht davon aus, dass Russland fÃ¼r die Phishing-Kampagne gegen den Messengerdienst Signal verantwortlich ist, zu deren Opfern die Bundesministerinnen Verena Hubertz (SPD) und Karin Prien (CDU) sowie BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner zÃ¤hlen.

Aus Regierungskreisen wurde dem "Spiegel" bestÃ¤tigt, dass "dieser Angriff mutmaÃŸlich aus Russland kommt". Zuvor hatten schon niederlÃ¤ndische Nachrichtendienste "russische staatliche Akteure" dafÃ¼r verantwortlich gemacht. Das FBI hatte im MÃ¤rz vor "Akteuren, die mit den russischen Nachrichtendiensten verbunden sind" gewarnt, die versuchten, in Konten von kommerziellen Messengerdiensten einzudringen.

Aus Regierungskreisen hieÃŸ es weiter, alle Betroffenen, deren Konten kompromittiert waren, seien inzwischen vom Bundesamt fÃ¼r Verfassungsschutz und dem Bundesamt fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) informiert worden. Die betroffenen GerÃ¤te seien Ã¼berprÃ¼ft und der Datenabfluss gestoppt worden.

Ziel der Attacke waren nach EinschÃ¤tzung der Bundesregierung ein breiter Personenkreis aus dem politischen Betrieb. Die Nachrichten, mit denen die Angreifer versuchten, die Signal-Konten zu Ã¼bernehmen, gingen unter anderem an Regierung und Parlament, aber auch an politische Thinktanks, Journalisten, Mitarbeiter von Nachrichtendiensten und MilitÃ¤rs.

Inwieweit auch Bundeskanzler Friedrich Merz betroffen sein kÃ¶nnte, ist weiter unklar. Man kÃ¶nne "Ã¼ber die Art und Weise, wie wir in der Bundesregierung kommunizieren, keine Auskunft geben", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille der dts Nachrichtenagentur.

Das gelte grundsÃ¤tzlich, aber insbesondere auch in Bezug auf die Kommunikationsmittel und die entsprechenden Telekommunikationswege. "Aber seien Sie sich sicher, dass die Kommunikation der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, der Bundesminister auf sicheren KanÃ¤len lÃ¤uft", so Hille.

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