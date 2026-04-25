Bericht: Prien und Hubertz von Signal-Attacke betroffen

Verena Hubertz am 23.04.2026, via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Phishingkampagne gegen Nutzer des Messengerdiensts Signal hat offenbar das Bundeskabinett erreicht.



Dem "Spiegel" zufolge sind Bildungsministerin Karin Prien (CDU) und Bauministerin Verena Hubertz (SPD) betroffen. Die Signal-Konten der beiden Politikerinnen sollen kompromittiert worden sein.



Damit nimmt das AusmaÃŸ der Angriffswelle eine neue Dimension an. Erst am Mittwoch hatte der "Spiegel" enthÃ¼llt, dass BundestagsprÃ¤sidentin Julia KlÃ¶ckner zu den Opfern der Kampagne gehÃ¶rt. Die Politikerin bekleidet das zweithÃ¶chste Staatsamt und ist Mitglied des CDU-PrÃ¤sidiums. Das Parteigremium kommunizierte bislang in einem Signal-Gruppenchat - einschlieÃŸlich Bundeskanzler Friedrich Merz.



Mitarbeiter des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) hatten den Kanzler dem Bericht zufolge in der Sache persÃ¶nlich aufgesucht. Mit Hubertz und Prien werden nun erstmals Kabinettsmitglieder als mutmaÃŸliche Opfer bekannt.



Auf Anfrage teilte eine Sprecherin Priens mit: "Zu Kommunikationsmitteln der Bundesregierung kÃ¶nnen wir keine Auskunft geben." Ein Sprecher von Hubertz sagte, fÃ¼r die IntegritÃ¤t und Sicherheit von interner und externer Kommunikation des Ministeriums gÃ¤lten klare GrundsÃ¤tze. "Dazu gehÃ¶rt, dass wir uns grundsÃ¤tzlich nicht zu mÃ¶glichen oder tatsÃ¤chlichen SicherheitsvorfÃ¤llen Ã¤uÃŸern", sagte der Sprecher.



Im Zusammenhang mit der seit Monaten andauernden internationalen Phishingkampagne gegen Nutzer der Messaging-App Signal ermittelt Generalbundesanwalt Jens Rommel bereits seit Februar.



Inwieweit der Kanzler betroffen sein kÃ¶nnte, ist weiter unklar. Man kÃ¶nne "Ã¼ber die Art und Weise, wie wir in der Bundesregierung kommunizieren, keine Auskunft geben", sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille der dts Nachrichtenagentur.



Das gelte grundsÃ¤tzlich, aber insbesondere auch in Bezug auf die Kommunikationsmittel und die entsprechenden Telekommunikationswege. "Aber seien Sie sich sicher, dass die Kommunikation der Bundesregierung, des Bundeskanzlers, der Bundesminister auf sicheren KanÃ¤len lÃ¤uft", sagte Hille.



Nach aktuellen Erkenntnissen des Bundesamts fÃ¼r Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und des Bundesamts fÃ¼r Verfassungsschutz (BfV) fÃ¼hrt "ein wahrscheinlich staatlich gesteuerter Cyberakteur" Phishing-Angriffe Ã¼ber Messengerdienste, insbesondere Ã¼ber Signal, durch. Im Fokus stehen demnach "hochrangige Ziele aus Politik, MilitÃ¤r und Diplomatie sowie Investigativjournalistinnen und -journalisten in Deutschland".

