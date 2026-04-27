Entscheidende Verhandlungen Ã¼ber KernstÃ¼ck von internationalem Pandemie-Abkommen

Impfstoff-Dosen

Am Sitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf findet die entscheidende Verhandlungswoche Ã¼ber das umstrittene System zur Teilung von Informationen Ã¼ber neue Erreger und Impfstoffen (PABS) statt.

Am Sitz der Weltgesundheitsorganisation (WHO) in Genf findet die entscheidende Verhandlungswoche Ã¼ber das umstrittene System zur Teilung von Informationen Ã¼ber neue Erreger und Impfstoffen (PABS) statt. Der Mechanismus gilt als KernstÃ¼ck des internationalen Pandemie-Abkommens, bei dem wohlhabende Staaten und EntwicklungslÃ¤nder jedoch weiterhin tief gespalten sind. Bis Freitag soll ein Kompromiss erzielt werden. Wird keine Einigung gefunden, kann das Pandemie-Abkommen nicht in Kraft treten.



Die Mitgliedsstaaten der WHO hatten das Pandemie-Abkommen generell bereits im Mai vergangenen Jahres verabschiedet. Sein Kern ist der schnelle Austausch Ã¼ber neue Krankheitserreger zwischen Staaten und Pharma-Unternehmen, um die rasche Entwicklung von Gegenmitteln zu ermÃ¶glichen. Die genaue Umsetzung dieses PABS-Systems hatten die UnterhÃ¤ndler im vergangenen Jahr allerdings auÃŸen vor gelassen, um wenigstens eine Grundsatzeinigung zu erzielen. Â



Mit dem PABS-System soll ein Vorteilsausgleich hergestellt werden. Pharma-Unternehmen bekommen den PlÃ¤nen zufolge Zugang zu den Daten Ã¼ber einen neu aufgetretenen Erreger, um schnell Impfstoffe, Medikamente und Tests entwickeln zu kÃ¶nnen. Im Gegenzug mÃ¼ssen sie der WHO 20 Prozent ihrer pandemierelevanten Gesundheitsprodukte zur VerfÃ¼gung stellen, davon mindestens die HÃ¤lfte als Spende und den Rest zu Vorzugspreisen.Â



Mehrere EntwicklungslÃ¤nder, insbesondere in Afrika, erachten PABS als zentralen Bestandteil des Pandemie-Abkommens. Umstritten unter den WHO-Mitgliedstaaten bleibt insbesondere der Zugang zu der geplanten Datenbank. LÃ¤nder des globalen SÃ¼dens sowie Nichtregierungsorganisationen fordern ein nachverfolgbares Nutzerregister, um eine kommerzielle Ausbeutung ohne Gegenleistung zu verhindern.



Deutschland, Norwegen und die Schweiz pochen hingegen auf einen anonymen Datenbankzugang. Die wohlhabenderen Staaten argumentieren, fÃ¼r Pharma-Unternehmen mÃ¼ssten sich die Investitionen in neue Impfstoffe oder Medikamente auch lohnen, damit diese zur BekÃ¤mpfung einer Pandemie beitragen kÃ¶nnten und wollten. Auch unter den Entwicklungs- und SchwellenlÃ¤ndern bleibt die Frage umstritten: So legt etwa SÃ¼dafrika einen groÃŸen Fokus auf den Technologietransfer, die LÃ¤nder mit der geringsten Wirtschaftsleistung pochen insbesondere auf den Zugang zu Pharma-Erzeugnissen.



Bis Freitag soll ein Kompromiss zur PABS-Umsetzung erzielt werden. Ziel der UnterhÃ¤ndler ist es, dass die ab dem 18. Mai tagenden WHO-Mitgliederversammlung ihre finale Zustimmung erteilt.



Erst nach einer Einigung auf die PABS-Umsetzung kÃ¶nnen die WHO-Mitgliedsstaaten damit beginnen, das Pandemie-Abkommen zu ratifizieren. Damit das Vertragswerk Ã¼berhaupt in Kraft treten kann, muss es von mindestens 60 Mitgliedstaaten ratifiziert worden sein.



Die USA verhandelten hatten das Pandemie-Abkommen nicht bis zum Ende mit. Ihre Delegation verlieÃŸ die Verhandlungen, nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump unmittelbar nach seinem Amtsantritt im Januar 2025 das Ausscheiden seines Landes aus der WHO verfÃ¼gt hatte.