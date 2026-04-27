In MÃ¼lheim an der Ruhr ist ein NeunjÃ¤hriger durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden. Wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte, befand sich der Hund zunÃ¤chst in seiner Hundebox und spÃ¤ter im Garten seines DiensthundefÃ¼hrers. Der Hund gelangte dann auf ein NachbargrundstÃ¼ck, wo mehrere Kinder spielten. Als der Hund auf den NeunjÃ¤hrigen zulief und dieser wegrannte, biss er dem Jungen ins GesÃ¤ÃŸ.
Der Junge wurde nach dem Vorfall am Freitag in ein Krankenhaus gebracht, wo die Bissverletzung genÃ¤ht wurde. Zur Beobachtung blieb er vorsorglich stationÃ¤r in der Klinik. Der Hund wurde durch die Ehefrau des DiensthundefÃ¼hrers gesichert. Gegen den DiensthundefÃ¼hrer und seine Frau wird nun wegen des Verdachts der fahrlÃ¤ssigen KÃ¶rperverletzung ermittelt.
Brennpunkte
Polizeihund beiÃŸt NeunjÃ¤hrigen in Nordrhein-Westfalen
- AFP - 27. April 2026, 14:34 Uhr
In MÃ¼lheim an der Ruhr ist ein NeunjÃ¤hriger durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden. Wie die Polizei in Essen mitteilte, befand sich der Hund zunÃ¤chst in seiner Hundebox und spÃ¤ter im Garten seines DiensthundefÃ¼hrers.
In MÃ¼lheim an der Ruhr ist ein NeunjÃ¤hriger durch den Biss eines Polizeihundes verletzt worden. Wie die Polizei in Essen am Montag mitteilte, befand sich der Hund zunÃ¤chst in seiner Hundebox und spÃ¤ter im Garten seines DiensthundefÃ¼hrers. Der Hund gelangte dann auf ein NachbargrundstÃ¼ck, wo mehrere Kinder spielten. Als der Hund auf den NeunjÃ¤hrigen zulief und dieser wegrannte, biss er dem Jungen ins GesÃ¤ÃŸ.
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