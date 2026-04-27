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Trampelpfad Ã¼ber Gleise genutzt: Frau in Brandenburg von Zug erfasst und getÃ¶tet

  • AFP - 27. April 2026, 15:11 Uhr
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Rettungswagen
Bild: AFP

In Brandenburg ist eine Frau beim Ãœberqueren von Bahngleisen Ã¼ber einen Trampelpfad von einem Zug erfasst und getÃ¶tet worden. Der Unfall ereignete sich zwischen Ludwigsfelde und GroÃŸbeeren, wie die Polizei mitteilte.

In Brandenburg ist eine Frau beim Ãœberqueren von Bahngleisen Ã¼ber einen Trampelpfad von einem Zug erfasst und getÃ¶tet worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagabend zwischen Ludwigsfelde und GroÃŸbeeren, wie die Polizei am Montag in Brandenburg an der Havel mitteilte.

Ein Notarzt konnte vor Ort nur noch den Tod der Frau feststellen. Erste Erkenntnisse wiesen auf einen Unfall hin. Details etwa zur IdentitÃ¤t der Frau wurden nicht genannt. Die Strecke blieb fÃ¼r zwei Stunden voll gesperrt.

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