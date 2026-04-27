Eine SchlangenvorfÃ¼hrung in einem Ã¤gyptischen Urlaubshotel ist fÃ¼r einen Mann aus Bayern tÃ¶dlich ausgegangen. Der 57-JÃ¤hrige besuchte mit seiner dreikÃ¶pfigen Familie Anfang April in einem Hotel in der Ferienhochburg Hurghada die VorfÃ¼hrung eines sogenannten SchlangenbeschwÃ¶rers, wie die Polizei in Kempten am Montag berichtete. Bei der Show wurden Touristen zwei Schlangen - mutmaÃŸlich Kobras - unter anderem um den Hals gelegt.
Eines der Tiere lieÃŸ der SchlangenbeschwÃ¶rer in die Hose des 57-jÃ¤hrigen Manns kriechen. Allerdings biss die Schlange in das Bein des deutschen Urlaubers. Der Mann zeigte nach Polizeiangaben anschlieÃŸend deutliche Vergiftungssymptome und wurde aufgrund eines Herz-Kreislauf-Stillstands reanimationspflichtig. Der Urlauber aus dem UnterallgÃ¤u kam in ein Krankenhaus, wo er starb.
Die Staatsanwaltschaft und die Kriminalpolizei Memmingen fÃ¼hrten Ermittlungen zu den TodesumstÃ¤nden. Die Ergebnisse einer toxikologischen Untersuchung standen demnach noch aus.
Brennpunkte
Schlangenbiss in Ã„gypten-Urlaub: Urlauber aus Bayern stirbt nach Show in Hotel
- AFP - 27. April 2026, 15:53 Uhr
Eine SchlangenvorfÃ¼hrung in einem Ã¤gyptischen Urlaubshotel ist fÃ¼r einen Mann aus Bayern tÃ¶dlich ausgegangen. Der 57-JÃ¤hrige wurde bei der VorfÃ¼hrung eines sogenannten SchlangenbeschwÃ¶rers in Hurghada gebissen. Er starb in einem Krankenhaus.
Eine SchlangenvorfÃ¼hrung in einem Ã¤gyptischen Urlaubshotel ist fÃ¼r einen Mann aus Bayern tÃ¶dlich ausgegangen. Der 57-JÃ¤hrige besuchte mit seiner dreikÃ¶pfigen Familie Anfang April in einem Hotel in der Ferienhochburg Hurghada die VorfÃ¼hrung eines sogenannten SchlangenbeschwÃ¶rers, wie die Polizei in Kempten am Montag berichtete. Bei der Show wurden Touristen zwei Schlangen - mutmaÃŸlich Kobras - unter anderem um den Hals gelegt.
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