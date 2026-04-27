Weiter Ringen um Haushalt - Union gegen zusÃ¤tzliche Ausnahme von Schuldenbremse

Produktion von 200-Euro-Scheinen

Um die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 wird in der Regierung weiter gerungen. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte am Montag in Berlin, 'dass die Beratungen der Bundesregierung andauern'. Unionspolitiker wandten sich erneut gegen Ãœberlegungen aus der SPD, wegen der aktuellen Krise eine weitere Ausnahme von der Schuldenbremse zu ermÃ¶glichen.

Um die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 wird in der Regierung weiter gerungen. Eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums sagte am Montag in Berlin, "dass die Beratungen der Bundesregierung andauern". Unionspolitiker wandten sich erneut gegen Ãœberlegungen aus der SPD, wegen der aktuellen Krise eine weitere Ausnahme von der Schuldenbremse zu ermÃ¶glichen.



"Das Ziel ist, die Eckwerte zum Haushalt 2027 und die Finanzplanung bis 2030 diesen Mittwoch im Kabinett zu beschlieÃŸen", bekrÃ¤ftigte die Ministeriumssprecherin. Sie sei diesbezÃ¼glich auch "optimistisch". Das Vorgehen sei allerdings komplex, da "verschiedene StrÃ¤nge von Reformen gerade in der Bundesregierung beraten werden", sagte sie mit Blick etwa auf die Gesundheitsreform und die geplante Reform der Einkommensteuer.



Die Bundesregierung hat angekÃ¼ndigt, an diesem Mittwoch sollten unter anderem die Haushaltseckwerte und die Reform zur Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung vom Bundeskabinett beschlossen werden. Der vollstÃ¤ndige Haushaltsentwurf fÃ¼r 2027 soll dann im Juli vom Kabinett beraten werden. Zur Steuerreform sagte die Ministeriumssprecherin, Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) werde hierfÃ¼r "zeitnah" einen Entwurf vorlegen. Die verschiedenen Reformprojekte hÃ¤ngen mit der Etatplanung zusammen, da sie jeweils Auswirkungen auf den Haushalt haben.



Mehrere Unionspolitiker forderten Klingbeil zu grÃ¶ÃŸeren Sparanstrengungen auf. Der Minister mÃ¼sse "noch mehr sparen und noch mehr konsolidieren", sagte der Parlamentarische GeschÃ¤ftsfÃ¼hrer der Unionsfraktion, Steffen Bilger (CDU), am Morgen im ZDF.



Der Spardruck sei umso grÃ¶ÃŸer, als fÃ¼r das laufende Jahr "leider ein sehr geringes Wachstum" zu erwarten sei, was sich auch auf die Steuereinnahmen auswirke, sagte Bilger weiter. Vor allem mÃ¼sse es aber jetzt "darum gehen, alles dafÃ¼r zu tun, dass die Wirtschaft mehr wachsen kann". Dies werde sich auf lÃ¤ngere Sicht dann auch positiv auf den Haushalt auswirken.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete und Vorsitzende des Parlamentskreises Mittelstand (PKM), Christian von Stetten, warf Klingbeil vor, zu wenig SanierungsvorschlÃ¤ge fÃ¼r den Haushalt vorzulegen. Es brauche jetzt "HaushaltssparmaÃŸnahmen und KÃ¼rzungen in den Ministerien", sagte er der "Bild"-Zeitung.



Den jÃ¼ngsten VorstoÃŸ von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch zur Aussetzung der Schuldenbremse lehnte von Stetten ab: "Die SPD-Verantwortlichen suchen jede Woche einen neuen Grund, um die Schulden erhÃ¶hen zu kÃ¶nnen. Das darf nicht passieren, sagte er.Â Auch Bilger sagte im ZDF zu dem VorstoÃŸ: "Das halten wir nicht fÃ¼r eine gute Idee." Er verwies auf die ohnehin schon vorhandene Rekordverschuldung.



"Mehr Ehrgeiz beim Sparen" verlangte in der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" auch Unionsfraktionsvize Mathias Middelberg. Er verwies auf einen Fehlbetrag im Haushalt 2027 von mehr als 20 Milliarden Euro und von mehr als 60 Milliarden Euro fÃ¼r die folgenden Jahre. Es werde "keine neuen Schulden geben", sagte auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann RTL und ntv.



Das Bundesfinanzministerium verwies auf die geltende Rechtslage, wonach fÃ¼r eine zusÃ¤tzliche Schuldenaufnahme der Bundestag einen sogenannten Notlagenbeschluss fassen mÃ¼sse. Ein solcher Beschluss sei aber derzeit "nicht in Vorbereitung", sagte die Ministeriumssprecherin.



Skeptisch zu zusÃ¤tzlichen Schulden Ã¤uÃŸerte sich auch Vizeregierungssprecher Sebastian Hille. Es gebe viele andere "MÃ¶glichkeiten und Stellschrauben", sagte er. Dass neue Schulden notwendig seien, "diese Beobachtung teile ich nicht".



Miersch hatte in einem Interview am Wochenende gesagt: "Der Staat hat die Aufgabe, einen Zusammenbruch unserer Wirtschaft zu verhindern." Es mÃ¼ssten "im schlimmsten Fall alle Optionen auf den Tisch", also womÃ¶glich auch neue Schulden.



Der Linken-Haushaltspolitiker Dietmar Bartsch sagte dem TV-Sender Welt, er halte die Schuldenbremse generell fÃ¼r falsch. Gleichwohl sei er "schlicht dagegen", jetzt "alle Probleme nur mit Geld zuzuschÃ¼tten".