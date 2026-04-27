Patientinnen vergewaltigt: Krankenpfleger zu mehr als zwÃ¶lf Jahren Haft verurteilt

Justitia

Wegen Sexualstraftaten in KrankenhÃ¤usern ist ein 32-jÃ¤hriger Krankenpfleger vom Landgericht Essen zu zwÃ¶lf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Er wurde unter anderem wegen Vergewaltigung verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin sagte.

Wegen Sexualstraftaten gegen Patientinnen und einen Patienten in KrankenhÃ¤usern ist ein 32-jÃ¤hriger Krankenpfleger vom Landgericht Essen zu zwÃ¶lf Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Der Angeklagte wurde unter anderem wegen dreifacher Vergewaltigung verurteilt, wie eine Gerichtssprecherin am Montag sagte.Â DarÃ¼ber hinaus wurde er des zweifachen sexuellen Ãœbergriffs und in mehreren FÃ¤llen der Verletzung des Intimbereichs durch Bildaufnahmen verurteilt.



Laut Anklage soll der 32-JÃ¤hrige zwischen 2017 und 2025 als Krankenpfleger in mehreren Kliniken tÃ¤tig gewesen sein und dort Sexualstraftaten an Patientinnen und einen Patienten begangen haben. Unter anderem habe er diese vergewaltigt oder intim berÃ¼hrt. Mehrere Opfer sollen sich wÃ¤hrend der Taten in einem bewusstlosen Zustand befunden haben.



Der Angeklagte soll einige der Taten gefilmt oder fotografiert und die Aufnahmen an eine 30-jÃ¤hrige Mitangeklagte verschickt haben. Die Frau soll ihn per Chat teils zu den Taten angestiftet oder ihn darin bestÃ¤rkt haben. Sie wurde in dem Prozess zu zwei Jahren auf BewÃ¤hrung verurteilt.



Die Staatsanwaltschaft hatte fÃ¼r den Angeklagten 14 Jahre Haft gefordert, fÃ¼r die Mitangeklagte zwei Jahre auf BewÃ¤hrung. Die Verteidigung stellte jeweils keinen konkreten Antrag.Â Das Urteil ist nicht rechtskrÃ¤ftig.