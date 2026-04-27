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Fast 700 Kilogramm Kokain in Container mit Holzpellets in Hamburg beschlagnahmt

  • AFP - 27. April 2026, 14:27 Uhr
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Containerterminal in Hamburg
Bild: AFP

Ermittler haben im Hamburger Hafen 690 Kilogramm Kokain in einem Frachtcontainer mit Holzpellets entdeckt. Ein 34-JÃ¤hriger wurde festgenommen, wie das Zoll und Polizei in der Hansestadt erklÃ¤rten.

Ermittler haben im Hamburger Hafen fast 700 Kilogramm Kokain in einem mit Holzpellets beladenen Container aus Brasilien entdeckt. Das Rauschgift habe einen Marktwert von schÃ¤tzungsweise mehr als 14 Millionen Euro gehabt, teilten Zoll und Polizei am Montag in Hamburg mit. Der Inhaber der EmpfÃ¤ngerfirma, ein 34-JÃ¤hriger, wurde als TatverdÃ¤chtiger festgenommen.

Den Angaben zufolge wurde der Container bereits Anfang April aufgrund einer behÃ¶rdlichen Risikoanalyse kontrolliert. Bei der Durchleuchtung in einer PrÃ¼fanlage fielen Unstimmigkeiten auf, eine anschlieÃŸende Durchsuchung brachte 690 KokainblÃ¶cke zu je einem Kilogramm ans Licht.

Beladen war der Container mit SÃ¤cken voller Holzpellets, die Sendung kam aus Brasilien. Auf dem sÃ¼damerikanischen Kontinent befinden sich die groÃŸen Anbau- und Produktionsregionen der Kokainkartelle. Die geschmuggelten Drogenmengen nahmen in den vergangenen Jahren stark zu.

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