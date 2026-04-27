Ãœberfall auf RÃ¼stungsfirma in Ulm: Prozess gegen fÃ¼nf Angeklagte begonnen

Justitia

Knapp acht Monate nach einem Angriff auf ein RÃ¼stungsunternehmen in Ulm hat vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess gegen fÃ¼nf Angeklagte begonnen. Es handelt sich mutmaÃŸlich um propalÃ¤stinensische Aktivisten.

Knapp acht Monate nach einem Angriff auf ein RÃ¼stungsunternehmen in Ulm hat vor dem Landgericht Stuttgart der Prozess gegen fÃ¼nf Beschuldigte begonnen. Die Anklage wurde zum Verhandlungsbeginn am Montag noch nicht verlesen, wie ein Gerichtssprecher mitteilte. Die Verhandlung wurde unterbrochen, nachdem sich die elf Verteidiger erst aus dem Sitzungssaal entfernten und anschlieÃŸend auf den PlÃ¤tzen der Angeklagten saÃŸen, so dass diese nicht vorgefÃ¼hrt werden konnten.



Die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart wirft den fÃ¼nf Angeklagten im Alter zwischen 25 und 40 Jahren vor, sich am 8. September an einem Ãœberfall auf eine RÃ¼stungsfirma in Ulm beteiligt und einen Schaden von rund einer Million Euro verursacht zu haben. SieÂ wurden noch am Tatort festgenommen.



Die drei Frauen und zwei MÃ¤nner sollen zusammen mit mindestens sechs weiteren TÃ¤tern das RÃ¼stungsunternehmen Elbit Systems Deutschland, eine deutsche Tochterfirma des israelischen RÃ¼stungskonzerns Elbit Systems, angegriffen haben. Laut Generalstaatsanwaltschaft verschafften sie sich Ã¼ber ein Seitenfenster Zugang und schlugen mit Werkzeugen auf Bildschirme, Computer und Telefone sowie ein Waschbecken und Toiletten ein.



In einem technischen Labor zerstÃ¶rten sie der Anklage zufolge sensible Messeinrichtungen und elektronische GerÃ¤te. Noch unbekannte Beteiligte beschÃ¤digten zudem GlasflÃ¤chen und Fassade des Eingangsbereichs mit Werkzeugen und roter Farbe.Â



Bei den fÃ¼nf Angeklagten handelt es sich um mutmaÃŸliche propalÃ¤stinensische Aktivisten, sie sollen der Organisation Palestine Action Germany angehÃ¶ren. Die irischen, britischen, spanischen und deutschen StaatsangehÃ¶rigen sollen zuvor aus Berlin angereist sein und in einer Ferienwohnung nahe Ulm vor der Tat Bekennervideos fÃ¼r die sozialen Netzwerke gedreht haben.Â



Die Anklage legt den Beschuldigten mitgliedschaftliche Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung, gemeinschaftliche SachbeschÃ¤digung, Hausfriedensbruch und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen zur Last. FÃ¼r den Prozess vor dem Landgericht Stuttgart sind bislang Verhandlungstage bis Ende Juli bestimmt.