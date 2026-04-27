UmsturzplÃ¤ne: BGH bestÃ¤tigt lange Haftstrafen fÃ¼r AnfÃ¼hrer von Kaiserreichsgruppe

Bundesgerichtshof

Das erste groÃŸe Urteil gegen die sogenannte Kaiserreichsgruppe ist rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof bestÃ¤tigte das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom MÃ¤rz 2025 gegen vier AnfÃ¼hrer.

Das erste groÃŸe Urteil gegen die sogenannte Kaiserreichsgruppe ist rechtskrÃ¤ftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe bestÃ¤tigte nach Angaben vom Montag das Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz vom MÃ¤rz 2025 gegen vier AnfÃ¼hrer. Die drei MÃ¤nner und eine Frau aus der ReichsbÃ¼rgerszene wollten die Demokratie beseitigen, einen Umsturz auslÃ¶sen und dazu unter anderem den damaligen Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) entfÃ¼hren. (Az. 3 StR 7/26)



Das Oberlandesgericht in der rheinland-pfÃ¤lzischen Stadt verhÃ¤ngte Haftstrafen zwischen fÃ¼nf Jahren und neun Monaten sowie acht Jahren gegen sie. Es sah als erwiesen an, dass die Angeklagten Hochverrat gegen die Bundesrepublik vorbereitet hatten. Sie grÃ¼ndeten demnach die terroristische Vereinigung und agierten als RÃ¤delsfÃ¼hrer.



Die Basis fÃ¼r das wiedererrichtete Deutsche Reich sollte die Verfassung des Kaiserreichs von 1871 sein, die sie weiter als gÃ¼ltig ansahen - deshalb der Name der Gruppe. Sie ist auch unter dem Namen Vereinte Patrioten bekannt. Das Gericht stellte fest, dass sie einen detaillierten Plan fÃ¼r den Umsturz ausarbeitete. Zuerst sollte demnach im Mai 2022 eine Versammlung zur Absetzung der Bundesregierung abgehalten werden, die dann im Fernsehen verkÃ¼ndet werden sollte.



Gleichzeitig sollte Lauterbach mit Gewalt entfÃ¼hrt werden. AuÃŸerdem sollten Strommasten gesprengt werden, um einen mehrwÃ¶chigen bundesweiten Stromausfall herbeizufÃ¼hren. So sollten bÃ¼rgerkriegsartige ZustÃ¤nde in Deutschland ausgelÃ¶st werden.



Mit einem Segelboot wollten die VerschwÃ¶rer dann zur russischen Exklave Kaliningrad fahren, um beim russischen Staatschef Wladimir Putin vorzusprechen. So hÃ¤tten sie sich der russischen UnterstÃ¼tzung fÃ¼r die neue deutsche Regierung versichern wollen, stellte das Gericht fest.



Bevor sie ihre PlÃ¤ne in die Tat umsetzen konnte, flog die Gruppe aber auf. Im April 2022 wurde sie von den BehÃ¶rden zerschlagen. Der Prozess gegen die AnfÃ¼hrer begann im Mai 2023.



Drei von ihnen wandten sich nach dem Koblenzer Urteil an den BGH um es Ã¼berprÃ¼fen zu lassen. Dieser fand aber nun keine Rechtsfehler. Ein vierter RÃ¤delsfÃ¼hrer akzeptierte das Koblenzer Urteil und wehrte sich nicht dagegen.



Vor den BGH zog aber noch ein Mann, der in Koblenz wegen der Mitgliedschaft in der Gruppe und wegen eines Waffendelikts zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden war. Auch diese Strafe bestÃ¤tigten die Richterinnen und Richter in Karlsruhe nun. Damit wurde das Urteil insgesamt rechtskrÃ¤ftig. Bundesweit gab es bereits mehrere Prozesse gegen weitere Mitglieder und UnterstÃ¼tzer der Gruppe.