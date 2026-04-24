Zahl der Masern-Infektionen auf amerikanischem Kontinent stark gestiegen

PHO-Direktor Jarbas Barbosa

Die Masern sind auf dem amerikanischen Kontinent auf dem Vormarsch: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 14.700 FÃ¤lle der hoch ansteckenden Infektionskrankheit in 13 LÃ¤ndern gemeldet.

Die Masern sind auf dem amerikanischen Kontinent auf dem Vormarsch: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 14.700 FÃ¤lle der hoch ansteckenden Infektionskrankheit in 13 LÃ¤ndern gemeldet, wie die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PHO) am Donnerstag (Ortzeit) berichtete. Das ist ein Anstieg um fast 32 Prozent im Vergleich zu 2024. Grund dafÃ¼r sei vor allem die zurÃ¼ckgehende Impfrate.



Die meisten Masern-FÃ¤lle wurden von den BehÃ¶rden in Mexiko, Guatemala, den USA und Kanada registriert. Laut PHO-Direktor Jarbas Barbosa hat sich der Trend zuletzt noch beschleunigt. Demnach gab es seit Jahresbeginn in Nord-, Mittel- und SÃ¼damerika bereits mehr gemeldete Infektionen als im gesamten Vorjahr.



Auch die Zahl der TodesfÃ¤lle nahm zuletzt deutlich zu. Dem Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr 32 TodesfÃ¤lle auf dem amerikanischen Kontinent im Zusammenhang mit einer Maserninfektion registriert. Im ersten Quartal 2026 waren es bereits elf.Â



Als erster Kontinent Ã¼berhaupt hatte der amerikanische Kontinent 2016 den Status der Masernfreiheit erreicht, die Einstufung spÃ¤ter jedoch wieder verloren. "Das Wiederauftreten der Masern in Amerika ist ein erheblicher RÃ¼ckschlag, der jedoch rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht werden kann", sagte Barbosa.



Die USA, Kanada und Mexiko sind gemeinsam Gastgeber der FuÃŸball-Weltmeisterschaft der Herren im Sommer. Millionen Besucher aus aller Welt werden zu dem GroÃŸereignis erwartet, die GesundheitsbehÃ¶rden der GastgeberlÃ¤nder sind in erhÃ¶hter Bereitschaft.