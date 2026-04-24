Die Masern sind auf dem amerikanischen Kontinent auf dem Vormarsch: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 14.700 FÃ¤lle der hoch ansteckenden Infektionskrankheit in 13 LÃ¤ndern gemeldet, wie die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PHO) am Donnerstag (Ortzeit) berichtete. Das ist ein Anstieg um fast 32 Prozent im Vergleich zu 2024. Grund dafÃ¼r sei vor allem die zurÃ¼ckgehende Impfrate.
Die meisten Masern-FÃ¤lle wurden von den BehÃ¶rden in Mexiko, Guatemala, den USA und Kanada registriert. Laut PHO-Direktor Jarbas Barbosa hat sich der Trend zuletzt noch beschleunigt. Demnach gab es seit Jahresbeginn in Nord-, Mittel- und SÃ¼damerika bereits mehr gemeldete Infektionen als im gesamten Vorjahr.
Auch die Zahl der TodesfÃ¤lle nahm zuletzt deutlich zu. Dem Bericht zufolge wurden im vergangenen Jahr 32 TodesfÃ¤lle auf dem amerikanischen Kontinent im Zusammenhang mit einer Maserninfektion registriert. Im ersten Quartal 2026 waren es bereits elf.Â
Als erster Kontinent Ã¼berhaupt hatte der amerikanische Kontinent 2016 den Status der Masernfreiheit erreicht, die Einstufung spÃ¤ter jedoch wieder verloren. "Das Wiederauftreten der Masern in Amerika ist ein erheblicher RÃ¼ckschlag, der jedoch rÃ¼ckgÃ¤ngig gemacht werden kann", sagte Barbosa.
Die USA, Kanada und Mexiko sind gemeinsam Gastgeber der FuÃŸball-Weltmeisterschaft der Herren im Sommer. Millionen Besucher aus aller Welt werden zu dem GroÃŸereignis erwartet, die GesundheitsbehÃ¶rden der GastgeberlÃ¤nder sind in erhÃ¶hter Bereitschaft.
Gesundheit
Zahl der Masern-Infektionen auf amerikanischem Kontinent stark gestiegen
- AFP - 24. April 2026, 11:13 Uhr
Die Masern sind auf dem amerikanischen Kontinent auf dem Vormarsch: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 14.700 FÃ¤lle der hoch ansteckenden Infektionskrankheit in 13 LÃ¤ndern gemeldet.
Die Masern sind auf dem amerikanischen Kontinent auf dem Vormarsch: Im vergangenen Jahr wurden mehr als 14.700 FÃ¤lle der hoch ansteckenden Infektionskrankheit in 13 LÃ¤ndern gemeldet, wie die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PHO) am Donnerstag (Ortzeit) berichtete. Das ist ein Anstieg um fast 32 Prozent im Vergleich zu 2024. Grund dafÃ¼r sei vor allem die zurÃ¼ckgehende Impfrate.
Weitere Meldungen
Wer weniger Pflege- und Kosmetikprodukte nutzt, hat schon nach wenigen Tagen weniger Schadstoffe im Urin. Das geht aus einer Studie hervor, die das franzÃ¶sischenMehr
Die britische Regierung hat die Verabschiedung eines Gesetzes durch das Parlament begrÃ¼ÃŸt, das den Verkauf von Zigaretten an alle spÃ¤ter als im Jahr 2008 geborenen BÃ¼rgerMehr
Rauchen schÃ¤digt nicht nur Herz und Lunge, sondern auch die Augen. Bis zu 20 Prozent aller neuen Erblindungen ab dem 50. Lebensjahr seien auf das Rauchen zurÃ¼ckzufÃ¼hren,Mehr
Top Meldungen
Die Stimmung der Unternehmen in Deutschland hat sich im April deutlich eingetrÃ¼bt. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank von 86,3 Punkten im Vormonat auf nun 84,4 Punkte. Das ist derMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung unter den Unternehmen in Deutschland hat sich zuletzt weiter verschlechtert. Der Ifo-GeschÃ¤ftsklimaindex sank im April auf 84,4Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die CSU-Abgeordnete und Finanzpolitikerin Mechthilde Wittmann reagiert verÃ¤rgert auf Aussagen von Tankstellenbetreibern, sie kÃ¶nnten denMehr