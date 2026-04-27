Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen von vier Angeklagten der sogenannten "Kaiserreichsgruppe" gegen ihre Verurteilung durch das Oberlandesgericht Koblenz verworfen.
Das teilte das Karlsruher Gericht am Montag mit. Die Angeklagten waren wegen GrÃ¼ndung einer terroristischen Vereinigung und weiterer Straftaten zu Freiheitsstrafen zwischen zwei Jahren und zehn Monaten sowie acht Jahren verurteilt worden.
Die Angeklagten, die der Szene der sogenannten ReichsbÃ¼rger angehÃ¶ren, lehnten die Staats- und Verfassungsordnung der Bundesrepublik Deutschland ab und planten, diese mit Gewalt zu Ã¼berwinden. Sie wollten laut dem Urteil eine neue Regierung errichten, basierend auf der Reichsverfassung von 1871. Der geplante Umsturz sollte durch verschiedene Aktionen im Mai 2022 erfolgen, darunter die Absetzung der Bundesregierung und die EntfÃ¼hrung des damaligen Bundesgesundheitsministers.
Die revisionsrechtliche ÃœberprÃ¼fung des Urteils durch den 3. Strafsenat des Bundesgerichtshofs ergab keine Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten. Mit der Entscheidung des Senats ist das Urteil nun rechtskrÃ¤ftig.
Brennpunkte
BGH verwirft Revisionen von Mitgliedern der "Kaiserreichsgruppe"
- dts - 27. April 2026, 14:34 Uhr
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Karlsruhe (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesgerichtshof hat die Revisionen von vier Angeklagten der sogenannten "Kaiserreichsgruppe" gegen ihre Verurteilung durch das Oberlandesgericht Koblenz verworfen.
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