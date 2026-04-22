Weniger Schadstoffe im Urin: Verzicht auf Kosmetik wirkt schon nach wenigen Tagen

Kosmetikverpackungen

Wer weniger Pflege- und Kosmetikprodukte nutzt, hat schon nach wenigen Tagen weniger Schadstoffe im Urin. Das geht aus einer Studie hervor, die das franzÃ¶sischen Gesundheitsforschungsinstitut Inserm verÃ¶ffentlicht hat.

Wer weniger Pflege- und Kosmetikprodukte nutzt, hat schon nach wenigen Tagen weniger Schadstoffe im Urin. Das geht aus einer Studie hervor, die das franzÃ¶sischen Gesundheitsforschungsinstitut Inserm am Mittwoch verÃ¶ffentlichte. FÃ¼r die Studie, die zuerst in der Fachzeitschrift "Environment International" verÃ¶ffentlicht wurde und an der auch die UniversitÃ¤t Grenoble und das franzÃ¶sische Forschungszentrum CNRS beteiligt waren, wurden rund hundert Studentinnen aus Grenoble gebeten, fÃ¼nf Tage lang weniger Kosmetik- und Pflegeprodukte wie Shampoo oder Make-up zu nutzen.



Hygieneprodukte wie Seife oder Zahnpasta wurden zugleich von den Forschenden durch Alternativen ersetzt, die keine gesundheitsschÃ¤dlichen Stoffe wie synthetische Phenole, Parabene, Phthalate oder Glykolether enthalten. Die Wissenschaftler verglichen anschlieÃŸend Urin-Proben der Probandinnen, die vor und nach dem Experiment abgegeben wurden.



Das Ergebnis: Nach dem fÃ¼nftÃ¤gigen Experiment wurde im Urin der jungen Frauen 22 Prozent weniger Monomethylphthalat nachgewiesen, das insbesondere zur Fixierung von Duftstoffen verwendet wird. Zudem wurden 30 Prozent weniger Methylparaben nachgewiesen, einem Konservierungsmittel, das nach EinschÃ¤tzung der EU zu den sogenannten endokrinen Disruptoren gehÃ¶ren kÃ¶nnte, die die normale Funktion der Hormone beeintrÃ¤chtigen.



Festgestellt wurde auÃŸerdem ein RÃ¼ckgang von Bisphenol-A (BPA) um 39 Prozent. Der Stoff, der vor allem Ã¼ber die Innenbeschichtung der Verpackung in Pflege- und Kosmetikprodukte gelangt, gilt ebenfalls wegen seiner endokrinen Wirkung als gefÃ¤hrlich. Als Inhaltsstoff in Pflege- und Kosmetikprodukten ist BPA in Frankreich schon seit 2005 verboten.



Als Konsequenz aus der Studie empfehlen die Forschenden nun strengere Vorschriften fÃ¼r die Bestandteile, die Produktion und die Verpackung von Pflege- und Kosmetikprodukten. Das Europaparlament entscheidet Ende April Ã¼ber Ã„nderungen an der EU-Kosmetikverordnung. VerbraucherschÃ¼tzer kritisieren eine dabei geplante Lockerung der Auflagen fÃ¼r krebserregende, erbgut- und fortpflanzungsschÃ¤dliche Stoffe.