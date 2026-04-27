Fluggesellschaften: Zu wenig ordnungsgemÃ¤ÃŸe Untersuchungen nach UnglÃ¼cken

Silhouette eines Flugzeugs

Zu wenige Ã¶ffentliche Untersuchungen von UnfÃ¤llen im Luftverkehr fÃ¼hren dem Airline-Verband Iata zufolge zu einem ordnungsgemÃ¤ÃŸ verÃ¶ffentlichten Bericht.

Zu wenige Ã¶ffentliche Untersuchungen von UnfÃ¤llen im Luftverkehr fÃ¼hren dem Airline-Verband Iata zufolge zu einem ordnungsgemÃ¤ÃŸ verÃ¶ffentlichten Bericht. "Zwischen 2019 und 2023 wurden nur 63 Prozent der Unfallberichte gemÃ¤ÃŸ den Verpflichtungen der Staaten" im Rahmen des Abkommens von Chicago fertiggestellt, das die weltweite Zivilluftfahrt regelt, erklÃ¤rte der Verband am Montag auf seiner Website. Es werde "intensiv" an der LÃ¶sung des Problems gearbeitet. In dem Verband sind mehr als 360 Fluggesellschaften aus Ã¼ber 120 LÃ¤ndern zusammengeschlossen.



Die Berichte der BehÃ¶rden sind besonders wichtig, da UnfÃ¤lle seltener geworden sind. Wenn Berichte fehlen, kÃ¶nnen Fluggesellschaften keine Erkenntnisse fÃ¼r die Zukunft gewinnen.



Die Unfallrate im Luftverkehr sank bis 2025 auf einen Unfall pro 760.000 FlÃ¼ge. Das ist fast dreimal weniger als 2005 - damals war es ein Unfall pro 269.000 FlÃ¼ge.



Iata bezeichnete die Luftfahrt als das "sicherste" Verkehrsmittel. "Das ist eine sehr gute Nachricht fÃ¼r die fÃ¼nf Milliarden Reisenden, die in diesem Jahr fliegen werden", hieÃŸ es auf der Website des Verbands.