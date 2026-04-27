Versorgung von Afghanistan-OrtskrÃ¤ften in Pakistan kostet Millionen

500-Euro-Geldscheine (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Kosten fÃ¼r Aufnahmeprogramme aus Afghanistan summieren sich seit 2021 auf einen dreistelligen Millionenbetrag. Das zeigt eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der AfD-Bundestagsfraktion, Ã¼ber die die "Welt" (Dienstagausgabe) berichtet.



Ein wesentlicher Grund fÃ¼r die hohen Ausgaben ist auch die restriktive Haltung des Bundesinnenministeriums: Bereits erteilte Aufnahmezusagen werden teilweise verzÃ¶gert umgesetzt oder angefochten. FÃ¼r Unterbringung, Verpflegung und medizinische Versorgung der Antragsteller mit rechtsverbindlicher Zusage zahlte die Bundesregierung den Angaben zufolge seit 2021 rund 118 Millionen Euro. Rund 23,9 Millionen Euro davon entfallen auf die laufende Legislaturperiode.



Zum Vergleich: FÃ¼r FlÃ¼ge nach Deutschland kamen zwischen 2021 und April 2026 21,9 Millionen Euro zusammen. Die meisten Menschen reisten per Charterflug, weniger flogen per Linie, wie es in der Antwort der Parlamentarischen StaatssekretÃ¤rin Daniela Ludwig (CSU) heiÃŸt.



Nach der MachtÃ¼bernahme der Taliban im Sommer 2021 hatte die Bundesregierung verschiedene Aufnahmeprogramme aufgelegt, um frÃ¼here OrtskrÃ¤fte, Menschenrechtsaktivisten und gefÃ¤hrdete Personen auszufliegen. Ãœber die Zahl der Menschen, die tatsÃ¤chlich nach Deutschland kamen, gibt es widersprÃ¼chliche Angaben. Im Innenausschuss des Bundestags gab die Unionsfraktion im vergangenen Jahr die Zahl mit rund 37.000 Einreisen an. In der Antwort des Bundesinnenministeriums auf die aktuelle AfD-Anfrage ist nun von rund 34.000 Personen die Rede, die im Rahmen der Aufnahmeprogramme zwischen 2021 und April 2026 nach Deutschland kamen. Anfang April hielten sich in Pakistan noch immer mehrere Hundert Menschen auf, die ursprÃ¼nglich eine Aufnahmezusage oder AufnahmeerklÃ¤rung erhalten hatten, aber bislang nicht ausgeflogen wurden.



Die schwarz-rote Bundesregierung hat sich vorgenommen, die Aufnahmeprogramme fÃ¼r Afghanistan "soweit wie mÃ¶glich" zu beenden. Allerdings ist es rechtlich umstritten, ob sie dies umsetzen kann. Mitte April hatte das Bundesverfassungsgericht geurteilt, dass die Bundesregierung die Versorgung der Betroffenen vorerst weiter sicherzustellen hat. Aktuelle liegen mehrere Verfassungsbeschwerden gegen das Vorgehen der Bundesregierung beim Bundesverfassungsgericht. Erwartet wird, dass die Karlsruher Richter demnÃ¤chst entscheiden.

