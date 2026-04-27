Charles III. und Camilla bei der Landung

Der britische KÃ¶nig Charles III. ist zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Charles und KÃ¶nigin Camilla landeten am Montag auf der Joint Base Andrews in der NÃ¤he von Washington.

Der britische KÃ¶nig Charles III. ist zu einem Staatsbesuch in den USA eingetroffen. Charles und KÃ¶nigin Camilla landeten am Montag auf dem LuftwaffenstÃ¼tzpunkt Joint Base Andrews in der NÃ¤he von Washington.



Das Paar wird im WeiÃŸen Haus zu einem Treffen mit US-PrÃ¤sident Donald Trump und seiner Frau Melania erwartet. Nach den SchÃ¼ssen am Rande einer Gala-Veranstaltung mit Donald Trump in Washington am Samstagabend findet der Besuch von Charles bei dem US-PrÃ¤sidenten unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt.



Der britische KÃ¶nig wird auch eine Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses halten. Es ist das erste Mal seit einer Ansprache der verstorbenen Queen Elizabeth II. im Jahr 1991, dass ein britischer Monarch vor dem Kongress in Washington spricht.



Nach Angaben des Buckingham-Palasts will Charles in der Rede die lange gemeinsame Geschichte und enge Verbindung der beiden Staaten wÃ¼rdigen. Wegen der Weigerung der britischen Regierung, sich dem Krieg der USA und Israels gegen den Iran anzuschlieÃŸen, sind die Beziehungen zwischen beiden Staaten derzeit angespannt.