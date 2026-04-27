Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat am Montag seinen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise fÃ¼r die US-Zwischenwahlen im November vorgestellt. Der Republikaner begrÃ¼ndete den Neuzuschnitt mit demografischen VerÃ¤nderungen in seinem Bundesstaat. Der Vorgang kÃ¶nnte der Partei von US-PrÃ¤sident Donald Trump vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington bescheren. Das Parlament des Bundesstaats muss der Neuregelung noch zustimmen.
Von den 28 Abgeordneten aus Florida sind derzeit 20 Republikaner. Mit der Neuordnung der Wahlkreise kÃ¶nnte deren Zahl auf 24 steigen. Derzeit verfÃ¼gen die Konservativen Ã¼ber eine knappe Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus.Â Der Neuzuschnitt der Wahlkreise in Florida kÃ¶nnte darÃ¼ber mitentscheiden, ob Trumps Arbeit in der zweiten HÃ¤lfte seiner aktuellen Amtszeit durch eine Mehrheit der Demokraten in der Kongresskammer erschwert wird.
Die Praxis des Wahlkreiszuschnitts aus politischen Motiven hat in den USA eine lange Tradition und wird "Gerrymandering" genannt. Die Neueinteilung der Wahlkreise folgt Ã¼blicherweise alle zehn Jahre auf eine VolkszÃ¤hlung; turnusgemÃ¤ÃŸ wÃ¤re dies 2030.
Allerdings hatte Trump im vergangenen Jahr von Republikanern gefÃ¼hrte Bundesstaaten dazu gedrÃ¤ngt, die Wahlkreise neu zuzuschneiden, um die knappe republikanische Mehrheit im ReprÃ¤sentantenhaus bei den Zwischenwahlen im November zu retten. Dies lÃ¶ste ein regelrechtes Wettrennen verschiedener Bundesstaaten aus. Die oppositionellen Demokraten sind inzwischen auf den Zug aufgesprungen und haben in Kalifornien und Virginia eine Neuordnung der Wahlkreise angestoÃŸen, die ihnen zusÃ¤tzliche Sitze bescheren kÃ¶nnte.
Politik
Floridas Gouverneur DeSantis legt Plan zum Neuzuschnitt der Wahlkreise vor
- AFP - 27. April 2026, 19:45 Uhr
Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat seinen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise fÃ¼r die US-Zwischenwahlen im November vorgestellt, der seinen Republikanern vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus bescheren kÃ¶nnte.
Der republikanische Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hat am Montag seinen Plan zur Neuordnung der Wahlkreise fÃ¼r die US-Zwischenwahlen im November vorgestellt. Der Republikaner begrÃ¼ndete den Neuzuschnitt mit demografischen VerÃ¤nderungen in seinem Bundesstaat. Der Vorgang kÃ¶nnte der Partei von US-PrÃ¤sident Donald Trump vier zusÃ¤tzliche Sitze im ReprÃ¤sentantenhaus in Washington bescheren. Das Parlament des Bundesstaats muss der Neuregelung noch zustimmen.
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