Gericht wirft VerdÃ¤chtigem versuchten Mord an US-PrÃ¤sident Trump vor

Sicherheitsleute nach den SchÃ¼ssen

Nach den SchÃ¼ssen am Rande einer Gala-Veranstaltung mit Donald Trump in Washington wird dem VerdÃ¤chtigen versuchter Mord an dem US-PrÃ¤sidenten vorgeworfen. Das erklÃ¤rte das zustÃ¤ndige Gericht am Montag.

Nach den SchÃ¼ssen am Rande einer Gala-Veranstaltung mit Donald Trump in Washington wird dem VerdÃ¤chtigen versuchter Mord an dem US-PrÃ¤sidenten vorgeworfen. Das erklÃ¤rte das zustÃ¤ndige Gericht am Montag bei einer AnhÃ¶rung. Am Rande des traditionellen Korrespondenten-Dinners in der US-Hauptstadt hatte ein bewaffneter Mann am Samstagabend versucht, eine Sicherheitskontrolle zu Ã¼berwinden; bei seiner Festnahme fielen mehrere SchÃ¼sse. Das WeiÃŸe Haus machte am Montag einen "Hasskult des linken Lagers" fÃ¼r den Vorfall verantwortlich.



Der VerdÃ¤chtige plÃ¤dierte vor einem Bundesgericht in der US-Hauptstadt weder auf nicht schuldig noch auf schuldig. Er bleibt vorerst weiter in Haft.



Der Vorfall hatte sich am Samstagabend ein Stockwerk Ã¼ber dem Zugang zum Veranstaltungssaal im Washingtoner Hilton-Hotel ereignet. Ein Mitarbeiter des Secret Service wurde bei einem kurzen Schusswechsel von einer Kugel an seiner Schutzweste getroffen, der TÃ¤ter wurde von Sicherheitsleuten Ã¼berwÃ¤ltigt und festgenommen.



Sicherheitsleute brachten Trump, seine Frau und Regierungsmitglieder rasch aus dem Saal, andere GÃ¤ste suchten Schutz unter Tischen und auf dem Boden. Im Saal selbst wurde niemand verletzt. Nach BehÃ¶rdenangaben war der VerdÃ¤chtige mit einem Gewehr, einer Pistole und Messern bewaffnet. Sollte der Festgenommene wegen versuchten Mordes an Trump schuldig gesprochen werden, droht ihm lebenslange Haft.



Das WeiÃŸe Haus bezeichnete den Vorfall am Montag als den dritten Mordversuch an Trump innerhalb von zwei Jahren. "Der Hasskult des linken Lagers gegen den PrÃ¤sidenten und all jene, die ihn unterstÃ¼tzen und fÃ¼r ihn arbeiten, hat bereits mehrere Menschen verletzt und getÃ¶tet, an diesem Wochenende wÃ¤re das fast erneut passiert", sagte Trumps Sprecherin Karoline Leavitt.



Trump selbst fÃ¤llt regelmÃ¤ÃŸig mit Ã„uÃŸerungen auf, in denen er etwa politisch Andersdenkende, Medien, Richter und auslÃ¤ndische Staatenlenker beleidigt. Bei einer Pressekonferenz kurz nach dem Vorfall in dem Washingtoner Hotel schlug der PrÃ¤sident allerdings versÃ¶hnlichere TÃ¶ne gegenÃ¼ber den Medien an, die er in der Vergangenheit als "Feinde des Volkes" bezeichnet hatte.



Trump war in den vergangenen zwei Jahren zwei Attentatsversuchen entgangen: Im Juli 2024 schoss ein Mann wÃ¤hrend einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania auf ihn, die Kugel streifte den damaligen PrÃ¤sidentschaftskandidaten am Ohr. Im September 2024 wollte ein Mann Trump in Florida beim Golfspielen erschieÃŸen. Der 59-JÃ¤hrige wurde gefasst und Anfang Februar zu lebenslanger Haft verurteilt.



Vor dem Washington Hilton, in dem das Korrespondenten-Dinner traditionell ausgerichtet wird, hatte 1981 ein Mann den damaligen US-PrÃ¤sidenten Ronald Reagan angeschossen und schwer verletzt. Reagan Ã¼berlebte das Attentat.



Der Vorfall am Samstag ereignete sich kurz vor dem Staatsbesuch des britischen KÃ¶nigs Charles III. in Washington. Trump will ihn und KÃ¶nigin Camilla am Dienstag mit einem Staatsbankett in Washington ehren. Am selben Tag wird der Monarch eine Rede vor dem US-Kongress halten.