Woidke sieht RohÃ¶lversorgung von PCK Schwedt im Mai zu 80 Prozent gesichert

PCK in Schwedt

Trotz des russischen Stopps von Ã–llieferungen aus Kasachstan Ã¼ber die Druschba-Pipeline sieht Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) die RohÃ¶lversorgung der PCK-Raffinerie in Brandenburg im Mai bis 80 Prozent gesichert.

Trotz des russischen Stopps von Ã–llieferungen aus Kasachstan Ã¼ber die Druschba-Pipeline sieht Brandenburgs MinisterprÃ¤sident Dietmar Woidke (SPD) die RohÃ¶lversorgung der PCK-Raffinerie in Brandenburg im Mai bis 80 Prozent gesichert. Die Auslastung der PCK sei "stabil", erklÃ¤rte Woidke nach einer Sondersitzung der Taskforce zu der Raffinerie. Russland hatte vor einer Woche angekÃ¼ndigt, ab Mai kein Ã–l aus Kasachstan mehr nach Deutschland durchzuleiten.



Die PCK ist fÃ¼r die Versorgung Berlins und des Nordostens Deutschlands mit Diesel, Benzin, Kerosin und HeizÃ¶l wichtig. Das Unternehmen gibt an, fÃ¼r 90 Prozent der Versorgung Berlins und Brandenburgs zu stehen. Die Raffinerie wird von der deutschen Tochter des russischen Rosneft-Konzern kontrolliert. Berlin hat das Unternehmen im Zuge des russischen Angriffs auf die Ukraine unter Treuhandverwaltung durch die Bundesnetzagentur gestellt.



Die Raffinerie verarbeitete nach Angaben der brandenburgischen Staatskanzlei im vergangenen Jahr 2,15 Millionen Tonnen kasachisches RohÃ¶l. Das war demnach ein FÃ¼nftel der Gesamtmenge. Mit 60 Prozent sei eine deutlich grÃ¶ÃŸere Menge Ã¼ber den Hafen Rostock nach Schwedt gekommen, ein weiteres FÃ¼nftel Ã¼ber den Hafen Danzig.



Die Bundesregierung stehe der Raffinerie bei, um "entfallende RohÃ¶llieferungen Ã¼ber alternative Bezugswege zu ersetzen", erklÃ¤rte der StaatssekretÃ¤r im Bundesministerium fÃ¼r Wirtschaft und Energie, Frank Wetzel - insbesondere mit GesprÃ¤chen, "wie schnell zusÃ¤tzliche Lieferungen Ã¼ber Danzig erreicht werden kÃ¶nnen". Polen trage bereits "einen betrÃ¤chtlichen Teil zur Auslastung der PCK bei", erklÃ¤rte Woidke.



Die brandenburgische Wirtschaftsministerin Martina Klement (CSU) drang darauf, dass "schnell Alternativen" geschaffen werden mÃ¼ssten. Eine zuverlÃ¤ssige Versorgung der Raffinerie sei wichtige Voraussetzung fÃ¼r eine stabile Produktion und somit die Sicherung des Standortes mit seinen ArbeitsplÃ¤tzen.Â



Die Druschba-Pipeline verlÃ¤uft durch Russland und spaltet sich dann in zwei StrÃ¤nge auf: der nÃ¶rdliche fÃ¼hrt durch Belarus und Polen nach Schwedt, der sÃ¼dliche durch die Ukraine nach Ungarn. Das Durchleitungsverbot fÃ¼r kasachisches Ã–l betrifft nur den nÃ¶rdlichen Teil.