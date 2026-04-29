Gesetzesentwurf von Verkehrsminister Schnieder soll Check-In am Flughafen beschleunigen

Lufthansa-Flugzeuge am Flughafen Frankfurt

Flugreisende sollen in Deutschland kÃ¼nftig komplett digital einchecken und somit lange Wartezeiten am Flughafen vermeiden kÃ¶nnen. Die Bundesregierung bringt dazu am Mittwoch via Kabinettsentschluss einen Gesetzentwurf auf den Weg.

Flugreisende sollen in Deutschland kÃ¼nftig komplett digital einchecken und somit lange Wartezeiten am Flughafen vermeiden kÃ¶nnen. "Wir machen den Check-in-Prozess am Flughafen effizienter, reduzieren Wartezeiten spÃ¼rbar und ermÃ¶glichen eine durchgÃ¤ngige digitale und sichere Abfertigung, auf freiwilliger Basis", sagte Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND, Mittwochsausgaben). Die Bundesregierung bringt dazu am Mittwoch via Kabinettsentschluss einen Gesetzentwurf auf den Weg.



Von den Neuerungen profitieren Schnieder zufolge Reisende und Wirtschaft gleichermaÃŸen. "Mit rund 1,1 Millionen Stunden weniger Wartezeit pro Jahr und einer Entlastung von etwa 63 Millionen Euro jÃ¤hrlich", betonte Schnieder. Auch personelle EngpÃ¤sse in der Hauptreisezeit kÃ¶nnten so vermieden werden, da der Personaleinsatz am Gate reduziert werden kann.Â



Die Ã„nderung wird voraussichtlich schon im Sommer zur Reisezeit greifen. Luftfahrtunternehmen wird es damit ermÃ¶glicht, Daten aus ReisepÃ¤ssen oder Personalausweisen insbesondere durch deren Chip auszulesen und fÃ¼r digitale Check-Ins zu nutzen. Derzeit laufen die Prozesse zur Flugabfertigung vom Check-In bis zum Betreten des Flugzeugs im Wesentlichen manuell ab. KÃ¼nftig soll die digitale Reisekette nun durchgÃ¤ngig funktionieren. Die klassische Abfertigung bleibt aber weiterhin mÃ¶glich. Die digitale Reisekette ist laut Schnieder Teil der geplanten Entlastungsoffensive im Verkehrsbereich.