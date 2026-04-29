Parlament im Kosovo scheitert bei PrÃ¤sidentenwahl - Neuwahlen stehen an

Das kosovarische Parlament in Pristina im MÃ¤rz

Dem tief gespaltenen Parlament des Kosovo ist es nicht gelungen, einen neuen PrÃ¤sidenten zu wÃ¤hlen. Innerhalb der verfassungsmÃ¤ÃŸigen Frist von 45 Tagen werden nun Neuwahlen abgehalten werden.

Dem tief gespaltenen Parlament des Kosovo ist es erneut nicht gelungen, einen neuen PrÃ¤sidenten zu wÃ¤hlen. Aus diesem Grund wÃ¼rden nun "innerhalb der verfassungsmÃ¤ÃŸigen Frist von 45 Tagen" Neuwahlen abgehalten werden, sagte die kosovarische Interims-PrÃ¤sidentin Albulena Haxhiu am Dienstag zu den Abgeordneten in Pristina. Es handelt sich bereits um die dritte Wahl des Kosovo in etwas mehr als einem Jahr.



Obwohl die Selbstbestimmungs-Partei (VV) von Albin Kurti bei beiden Parlamentswahlen im vergangenen Jahr stÃ¤rkste Kraft geworden war, hatte sie wegen eines blockierten Parlaments Schwierigkeiten, Kandidaten fÃ¼r SpitzenÃ¤mter zu benennen. Dadurch war das Kosovo wÃ¤hrend eines GroÃŸteils des Jahres 2025 ohne funktionsfÃ¤higes Parlament. Seit Wochen war das Kosovo zudem ohne Staatschef, nachdem die PrÃ¤sidentin Vjosa Osmani nach dem Ende ihres fÃ¼nfjÃ¤hrigen Mandats ihr Amt aufgegeben hatte.



Zuvor im MÃ¤rz hatte Osmani, nachdem es nicht gelungen war, einen neuen PrÃ¤sidenten zu wÃ¤hlen, das Parlament aufgelÃ¶st und Neuwahlen angekÃ¼ndigt. Daraufhin wies das Verfassungsgericht des Kosovo die AuflÃ¶sung des Parlaments zurÃ¼ck und gab den Abgeordneten bis zum 28. April Zeit, einen neuen PrÃ¤sidenten zu wÃ¤hlen. Diese Frist lief am Dienstag um Mitternacht aus.



Die Opposition hatte die Parlamentssitzung boykottiert. Die anwesenden Abgeordneten der VV-Partei sowie Minderheitenvertreter reichten nicht aus, um die erforderliche Zwei-Drittel-Mehrheit der Abgeordneten fÃ¼r das Quorum zu erreichen und damit eine Abstimmung Ã¼ber einen PrÃ¤sidenten zu ermÃ¶glichen.



Zuvor hatte Kurti zwei auÃŸerordentliche Pressekonferenzen abgehalten und die Opposition aufgefordert, "die Blockade zu beenden" und an der Sitzung teilzunehmen. "Mit Blockaden helfen wir weder den Institutionen noch dem Staat", betonte er.



Im Kosovo hatte es zuletzt im Dezember vorgezogene Neuwahlen gegeben. Dabei gewann Kurtis VV-Partei 51 Prozent der Stimmen. Kurti wurde dann im Februar vom Parlament zum Regierungschef gewÃ¤hlt.



Bei der vorherigen Wahl im Februar 2025 hatte zwar auch die Selbstbestimmungs-Partei die meisten Stimmen erhalten, in der Folge scheiterten aber alle Versuche zur Regierungsbildung. Das fÃ¼hrte zu einer monatelangen politischen Blockade des Landes. Die Neuwahlen im Dezember sollten einen Ausweg aus der Krise bringen.



Die frÃ¼here serbische Provinz Kosovo hatte sich 2008 und damit knapp ein Jahrzehnt nach dem Kosovo-Krieg fÃ¼r unabhÃ¤ngig erklÃ¤rt. Serbien hat die UnabhÃ¤ngigkeit des Kosovo aber nie anerkannt.