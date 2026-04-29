Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa verÃ¤ndert nur ein Teil der Autofahrer in Deutschland ihr MobilitÃ¤tsverhalten wegen der hohen Spritpreise. Knapp jeder dritte Nutzer eines Benzin- oder Dieselautos (31 Prozent) gab in der Umfrage an, derzeit seltener mit dem Wagen zu fahren als noch vor einigen Wochen, berichten die Sender RTL und ntv. 68 Prozent erklÃ¤rten, ihr Fahrverhalten nicht verÃ¤ndert zu haben.
Vergleichsweise groÃŸ ist der Spareffekt bei Menschen mit niedrigerem Einkommen. In Haushalten mit weniger als 2.500 Euro Nettoeinkommen fahren 44 Prozent eigenen Angaben zufolge seltener Auto. Bei Haushalten mit mehr als 4.000 Euro Einkommen sind es 24 Prozent der Befragten.
Wer tÃ¤glich auf das Auto angewiesen ist, reduziert seine Fahrten deutlich seltener als Gelegenheitsfahrer. Wer das Auto hÃ¤ufiger stehen lÃ¤sst, weicht oft auf andere Verkehrsmittel aus. 51 Prozent geben an, Ã¶fter das Fahrrad zu nutzen, 42 Prozent sagen, sie wÃ¼rden hÃ¤ufiger zu FuÃŸ gehen. 35 Prozent der Befragen steigen eigenen Angaben zufolge verstÃ¤rkt auf Busse und Bahnen um, 22 Prozent organisieren Fahrgemeinschaften.
Die Daten zur Forsa-Umfrage wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 24. und 27. April erhoben. Befragt wurden 1.005 Personen.
Wirtschaft
Umfrage: Mehrheit verÃ¤ndert Fahrverhalten trotz hoher Preise nicht
- dts - 29. April 2026, 06:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa verÃ¤ndert nur ein Teil der Autofahrer in Deutschland ihr MobilitÃ¤tsverhalten wegen der hohen Spritpreise. Knapp jeder dritte Nutzer eines Benzin- oder Dieselautos (31 Prozent) gab in der Umfrage an, derzeit seltener mit dem Wagen zu fahren als noch vor einigen Wochen, berichten die Sender RTL und ntv. 68 Prozent erklÃ¤rten, ihr Fahrverhalten nicht verÃ¤ndert zu haben.
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