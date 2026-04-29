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Ex-FBI-Direktor Comey wegen mutmaÃŸlicher Bedrohung von Trumps Leben angeklagt

  • AFP - 29. April 2026, 05:50 Uhr
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Ex-FBI-Chef James Comey
Bild: AFP

FÃ¼nf Monate, nachdem eine erste Klage gegen ihnÂ abgewiesen worden war, ist der frÃ¼here FBI-Direktor James Comey erneut angeklagt worden. Ihm wird Bedrohung des Lebens von PrÃ¤sident Donald Trump vorgeworfen. Comey bezeichnete sich als 'unschuldig'.

FÃ¼nf Monate, nachdem eine erste Klage gegen ihnÂ abgewiesen worden war, ist der frÃ¼here FBI-Direktor James Comey erneut angeklagt worden. Ihm werde Bedrohung des Lebens von PrÃ¤sident Donald Trump vorgeworfen, erklÃ¤rte US-Justizminister Todd Blanche am Dienstag. Comey ist ein prominenter Kritiker von Trump. Der frÃ¼here FBI-Direktor bezeichnete sich selbst als "unschuldig". Die oppositionellen Demokraten verurteilten die Anklage als "haltlos".

Comey hatte im vergangenen Jahr einen mittlerweile gelÃ¶schten Beitrag bei Instagram verÃ¶ffentlicht, der - aus Muscheln gelegt - die Zahlen 86 und 47 zeigt. Trump erklÃ¤rte daraufhin in einem Interview mit Fox News, dass die Zahl 86 fÃ¼r "tÃ¶ten" stehe und die Zahl 47 darauf hinweise, dass er der 47. PrÃ¤sident der USA sei. "Das bedeutete Mord, und das kommt laut und deutlich zum Ausdruck", sagte Trump.

Comey hatte damals die Anschuldigungen zurÃ¼ckgewiesen. Er erklÃ¤rte, er "habe nicht gewusst, dass manche Leute diese Zahlen mit Gewalt in Verbindung bringen". Er sei gegen jegliche Gewalt, fÃ¼gte er hinzu und lÃ¶schte den Beitrag.

In der Anklage wird Comey vorgeworfen, die Zahlen 86 und 47 seien "ein ernstzunehmender Ausdruck der Absicht gewesen, dem US-PrÃ¤sidenten Schaden zuzufÃ¼gen". Justizminister Blanche zufolge werden dem frÃ¼heren FBI-Direktor in einem Anklagepunkt die "vorsÃ¤tzliche Drohung, dem US-PrÃ¤sidenten das Leben zu nehmen und ihm kÃ¶rperlichen Schaden zuzufÃ¼gen" und in einem zweiten Anklagepunkt eine bundesstaatenÃ¼bergreifenden Drohung vorgeworfen. Auf jeden Anklagepunkt steht eine HÃ¶chststrafe von zehn Jahren Haft.

Blanche betonte, "dass die Drohung gegen das Leben irgendeiner Person gefÃ¤hrlich und potenziell strafbar ist". Drohungen gegen das Leben des US-PrÃ¤sidenten wÃ¼rden "vom Justizministerium niemals toleriert" werden, fÃ¼gte er hinzu.

Comey wies die Anklage zurÃ¼ck und kÃ¼ndigte an, gegen sie vorzugehen. "Diesmal sind sie zurÃ¼ck mit einem Foto von Muscheln an einem Strand in North Carolina vor einem Jahr, und das wird nicht das Ende sein", sagte er in einer in Onlinediensten verÃ¶ffentlichten Videobotschaft. "Ich bin immer noch unschuldig, ich habe immer noch keine Angst und ich glaube immer noch an eine unabhÃ¤ngige Bundesjustiz, also los geht's."

Die oppositionellen Demokraten verurteilten das Vorgehen des US-Justizministeriums. Der demokratische Senator Dick Durbin bezeichnete die Anklage gegen Comey in einer ErklÃ¤rung als "haltlos" und "kleinliche Vergeltung". Es handele sich um einen weiteren Fall eines "als Waffe eingesetzten Justizministeriums, das im Namen eines rachsÃ¼chtigen PrÃ¤sidenten ausschlÃ¤gt".

Im September war bereits eine erste Klage gegen Comey erhoben worden. Damals lautete der Vorwurf, Comey habe falsche Aussagen vor dem Kongress gemacht und ein Kongressverfahren behindert. Die Klage wurde von einer US-Bundesrichterin abgewiesen.

Trump hat sich insbesondere wegen Comeys Rolle bei den Ermittlungen zu russischer Einflussnahme auf die US-PrÃ¤sidentschaftswahl 2016 auf den damaligen FBI-Direktor eingeschossen. Der 2013 vom damaligen PrÃ¤sidenten Barack Obama ernannte Comey hatte 2017 zu der Einflussnahme zu Trumps Gunsten ermittelt und war daraufhin vom PrÃ¤sidenten entlassen worden.

Anfang des Monats hatte Trump Justizministerin Pam Bondi gefeuert. Er war Medienberichten zufolge unter anderem frustriert, weil die Justizministerin nicht hart genug gegen seine Widersacher vorgegangen sei. Trump hatte sie unter anderem zu Verfahren gegen Comey und die New Yorker GeneralstaatsanwÃ¤ltin Letitia JamesÂ animiert. Seit seinem Amtsantritt ist Trump wiederholt gegen Gegner vorgegangen.

Blanche, der nach Bondis Entlassung zum amtierenden Justizminister ernannt wurde, hatte die Ermittlungen gegen die Gegner des PrÃ¤sidenten nach seinem Amtsantritt verteidigt. "Es stimmt, dass einige von ihnen MÃ¤nner, Frauen und Einrichtungen betreffen, mit denen der PrÃ¤sident in der Vergangenheit Probleme hatte und von denen er glaubt, dass gegen sie ermittelt werden sollte", sagte er bei seiner ersten Pressekonferenz als Justizminister Anfang April. "Das ist sein Recht, und tatsÃ¤chlich ist es seine Pflicht, dies zu tun."

Ebenfalls am Dienstag entschied ein US-Richter, dass Comeys Tochter Maureen Comey eine Klage gegen die Trump-Regierung trotz EinwÃ¤nden aus Washington fortfÃ¼hren kann. Die ehemalige BundesstaatsanwÃ¤ltin macht geltend, dass ihre Entlassung eine Woche nach der Bekanntgabe einer strafrechtlichen Untersuchung gegen ihren Vater politisch motiviert gewesen sei.Â 

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