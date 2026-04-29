Der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Angebot bleibt einer Studie zufolge trotz der schwÃ¤chelnden Wirtschaft unverÃ¤ndert hoch. Der Anteil liege bei 20 Prozent - "und damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres", teilte die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch mit. Vor der Corona-Krise hatten demnach nur 3,7 Prozent der Online-Stellenangebote die MÃ¶glichkeit fÃ¼r ein Arbeiten von Zuhause aus enthalten.
Bis 2022 sei das Angebot dann "krÃ¤ftig" auf 16,8 Prozent gestiegen, erlÃ¤uterte die Bertelsmann-Stiftung. Seit 2024 erreiche die Quote rund 20 Prozent und kÃ¶nne dieses Niveau seither halten. "Wer geglaubt hat, dass in wirtschaftlich schwierigen Zeiten alle wieder ins BÃ¼ro zurÃ¼ckkehren mÃ¼ssen, hat sich getÃ¤uscht", erklÃ¤rte der Arbeitsmarktexperte der Stiftung, Gunvald Herdin. "Das Homeoffice ist gekommen, um zu bleiben."
FÃ¼r die Studie wurden der Stiftung zufolge rund 79 Millionen Online-Stellenanzeigen der Jahre 2019 bis 2025 analysiert. Homeoffice-Angebote gibt es demnach vor allem in mÃ¤nnerdominierten Berufen, besonders im IT-Bereich. Bei frauendominierten Berufen, "die eher von direktem Kontakt mit Menschen geprÃ¤gt sind", seien Homeoffice-Angebote hingegen seltener, erklÃ¤rte die Stiftung.
Wirtschaft
Studie: Homeoffice weiterhin bei jedem fÃ¼nften Jobangebot eine Option
- AFP - 29. April 2026, 05:02 Uhr
Der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Angebot bleibt einer Studie zufolge trotz der schwÃ¤chelnden Wirtschaft unverÃ¤ndert hoch. Der Anteil liege bei 20 Prozent - 'und damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres', so die Studie.
Der Anteil an Stellenanzeigen mit Homeoffice-Angebot bleibt einer Studie zufolge trotz der schwÃ¤chelnden Wirtschaft unverÃ¤ndert hoch. Der Anteil liege bei 20 Prozent - "und damit auf dem hohen Niveau des Vorjahres", teilte die Bertelsmann Stiftung am Mittwoch mit. Vor der Corona-Krise hatten demnach nur 3,7 Prozent der Online-Stellenangebote die MÃ¶glichkeit fÃ¼r ein Arbeiten von Zuhause aus enthalten.
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