Kabinett soll Haushalts-Eckpunkte und Gesundheitsreform beschlieÃŸen

Kabinettsitzung mit Merz im MÃ¤rz

Das Bundeskabinett soll am Mittwochvormittag die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlieÃŸen. Ebenfalls beschlieÃŸen soll das Kabinett die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Bundeskabinett soll am Mittwoch (Sitzung ab 10.00 Uhr) die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlieÃŸen. Vorgesehen sind ein deutlicher Anstieg der Neuverschuldung, aber auch massive Einsparungen und Belastungen, unter anderem eine Zuckerabgabe.



Ebenfalls beschlieÃŸen soll das Kabinett die Gesundheitsreform zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung. Neben Einschnitten fÃ¼r die Versicherten und auch fÃ¼r Leistungserbringer will die Regierung den Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds in den Jahren 2027 bis 2030 jeweils um zwei Milliarden Euro senken. Weiteres Thema sind zusÃ¤tzliche digitale Ermittlungsbefugnisse fÃ¼r die SicherheitsbehÃ¶rden.