Politik

Kabinett soll Haushalts-Eckpunkte und Gesundheitsreform beschlieÃŸen

  • AFP - 29. April 2026, 04:00 Uhr
Bild vergrößern: Kabinett soll Haushalts-Eckpunkte und Gesundheitsreform beschlieÃŸen
Kabinettsitzung mit Merz im MÃ¤rz
Bild: AFP

Das Bundeskabinett soll am Mittwochvormittag die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlieÃŸen. Ebenfalls beschlieÃŸen soll das Kabinett die Reform der gesetzlichen Krankenversicherung.

Das Bundeskabinett soll am Mittwoch (Sitzung ab 10.00 Uhr) die Eckpunkte fÃ¼r den Haushalt 2027 und die mittelfristige Finanzplanung des Bundes beschlieÃŸen. Vorgesehen sind ein deutlicher Anstieg der Neuverschuldung, aber auch massive Einsparungen und Belastungen, unter anderem eine Zuckerabgabe.

Ebenfalls beschlieÃŸen soll das Kabinett die Gesundheitsreform zur Stabilisierung der Finanzen der gesetzlichen Krankenversicherung. Neben Einschnitten fÃ¼r die Versicherten und auch fÃ¼r Leistungserbringer will die Regierung den Bundeszuschuss an den Gesundheitsfonds in den Jahren 2027 bis 2030 jeweils um zwei Milliarden Euro senken. Weiteres Thema sind zusÃ¤tzliche digitale Ermittlungsbefugnisse fÃ¼r die SicherheitsbehÃ¶rden.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Hitze, Eisschmelze, MeereserwÃ¤rmung: 2025 laut Bericht Jahr der Extreme in Europa
    Hitze, Eisschmelze, MeereserwÃ¤rmung: 2025 laut Bericht Jahr der Extreme in Europa

    30 Grad am Polarkreis, fortschreitende Gletscherschmelze und neuer HÃ¶chstwert bei den Meerestemperaturen: Europa hat die Auswirkungen des Klimawandels 2025 deutlich zu spÃ¼ren

    Mehr
    Erster GrÃ¼nen-MinisterprÃ¤sident Kretschmann wird in Stuttgart verabschiedet
    Erster GrÃ¼nen-MinisterprÃ¤sident Kretschmann wird in Stuttgart verabschiedet

    Nach 15 Jahren im Amt wird am Mittwoch (11.00 Uhr) Deutschlands erster und bislang einziger GrÃ¼nen-MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann in Baden-WÃ¼rttemberg feierlich

    Mehr
    Von der Leyen empfÃ¤ngt Ungarns designierten Regierungschef Magyar
    Von der Leyen empfÃ¤ngt Ungarns designierten Regierungschef Magyar

    EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen empfÃ¤ngt am Mittwochnachmittag in BrÃ¼ssel Ungarns designierten Regierungschef Peter Magyar. In den GesprÃ¤chen soll es um die

    Mehr
    US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet
    US-Notenbank Fed: UnverÃ¤nderter Leitzins erwartet
    EU-Parlament stimmt Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab
    EU-Parlament stimmt Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab
    Elon Musk wirft OpenAI
    Elon Musk wirft OpenAI "PlÃ¼ndern" von gemeinnÃ¼tziger Stiftung vor
    Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft
    Konzernchef Blume: VW plant Einstieg ins RÃ¼stungsgeschÃ¤ft
    Bundesverwaltungsgericht urteilt Ã¼ber Verbot von Neonazisekte
    Bundesverwaltungsgericht urteilt Ã¼ber Verbot von Neonazisekte
    Wadephul reist zu zweitÃ¤gigem Besuch nach Marokko
    Wadephul reist zu zweitÃ¤gigem Besuch nach Marokko
    Trump bei Staatsbankett mit Charles III.: Iran ist
    Trump bei Staatsbankett mit Charles III.: Iran ist "militÃ¤risch besiegt"
    Kolumbien: Polizei nimmt mutmaÃŸlichen Drahtzieher von Bombenanschlag fest
    Kolumbien: Polizei nimmt mutmaÃŸlichen Drahtzieher von Bombenanschlag fest
    Mehrheit der Deutschen fÃ¼r RÃ¼ckkehr von Syrern
    Mehrheit der Deutschen fÃ¼r RÃ¼ckkehr von Syrern
    Gnadengesuch fÃ¼r Netanjahu: Israels PrÃ¤sident beruft Prozessparteien zu GesprÃ¤chen ein
    Gnadengesuch fÃ¼r Netanjahu: Israels PrÃ¤sident beruft Prozessparteien zu GesprÃ¤chen ein

    Top Meldungen

    IW hÃ¤lt Anstieg der Inflationsrate auf 4,6 Prozent fÃ¼r mÃ¶glich
    IW hÃ¤lt Anstieg der Inflationsrate auf 4,6 Prozent fÃ¼r mÃ¶glich

    KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW KÃ¶ln) rechnet damit, dass Deutschland bis Jahresende ein deutlicher Anstieg der

    Mehr
    Landwirtschaftsminister kritisiert Einigung auf Zuckersteuer
    Landwirtschaftsminister kritisiert Einigung auf Zuckersteuer

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die von der Regierung geplante Zuckersteuer kritisiert. "Ich habe mich stets kritisch gegenÃ¼ber

    Mehr
    Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen will Mindeststeuer fÃ¼r Reiche
    Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen will Mindeststeuer fÃ¼r Reiche

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef der Wirtschaftsvereinigung der GrÃ¼nen, Karl Haeusgen, spricht sich fÃ¼r eine Besteuerung von sehr reichen Menschen in Deutschland aus.

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts