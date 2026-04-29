Von der Leyen empfÃ¤ngt Ungarns designierten Regierungschef Magyar

Ungarns designierter Premier Peter Magyar

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen empfÃ¤ngt am Mittwoch in BrÃ¼ssel Ungarns designierten Regierungschef Peter Magyar. In den GesprÃ¤chen soll es um die eingefrorenen EU-Gelder gehen, deren Freigabe Magyar nach Amtsantritt erreichen will.

EU-KommissionsprÃ¤sidentin Ursula von der Leyen empfÃ¤ngt am Mittwochnachmittag in BrÃ¼ssel Ungarns designierten Regierungschef Peter Magyar. In den GesprÃ¤chen soll es um die eingefrorenen EU-Gelder gehen, deren Freigabe Magyar nach Amtsantritt erreichen will. BrÃ¼ssel hÃ¤lt die Mittel wegen VerstÃ¶ÃŸen gegen die Rechte von LGBTQ-Menschen und Eingriffen in die UnabhÃ¤ngigkeit der Gerichte unter dem abgewÃ¤hlten, rechtsnationalistischen Regierungschef Viktor Orban zurÃ¼ck.



Die Kommission wolle "strukturiert" mit der nÃ¤chsten ungarischen Regierung zusammenarbeiten, damit "so frÃ¼h wie mÃ¶glich die notwendigen Schritte ergriffen werden", sagte ein Kommissionssprecher am Montag. Neben den Geldern dÃ¼rfte es um Ungarns wiederholte Blockadehaltung unter Orban gehen, vor allem im Zusammenhang mit Hilfen fÃ¼r die Ukraine. Magyar hat eine WiederannÃ¤herung an BrÃ¼ssel versprochen.