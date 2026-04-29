Erster GrÃ¼nen-MinisterprÃ¤sident Kretschmann wird in Stuttgart verabschiedet

Winfried Kretschmann 2021

Nach 15 Jahren im Amt wird Deutschlands erster und bislang einziger GrÃ¼nen-MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann in Baden-WÃ¼rttemberg feierlich verabschiedet. Zum Festakt ist unter anderem der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Joachim Gauck eingeladen.

Nach 15 Jahren im Amt wird am Mittwoch (11.00 Uhr) Deutschlands erster und bislang einziger GrÃ¼nen-MinisterprÃ¤sident Winfried Kretschmann in Baden-WÃ¼rttemberg feierlich verabschiedet. Zum Festakt in der Landeshauptstadt Stuttgart ist unter anderem der frÃ¼here BundesprÃ¤sident Joachim Gauck eingeladen, der eine Rede hÃ¤lt. Der 77 Jahre alte Kretschmann trat bei der Landtagswahl im MÃ¤rz nicht zur Wiederwahl an.



Die GrÃ¼nen gewannen sie knapp mit Spitzenkandidat Cem Ã–zdemir, dem wahrscheinlichen Nachfolger Kretschmanns. In Stuttgart laufen derzeit Koalitionsverhandlungen mit der zweitplatzierten CDU, die bald abgeschlossen sein sollen. Die Wahl des neuen MinisterprÃ¤sidenten im Landtag ist fÃ¼r den 13. Mai geplant.