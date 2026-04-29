IW hÃ¤lt Anstieg der Inflationsrate auf 4,6 Prozent fÃ¼r mÃ¶glich

Erdbeeren im Supermarkt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW KÃ¶ln) rechnet damit, dass Deutschland bis Jahresende ein deutlicher Anstieg der Inflation drohen kÃ¶nnte. In einer Analyse, Ã¼ber die die Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben) berichten, berechnet das IW einen Anstieg der Teuerungsrate bis Dezember dieses Jahres auf 4,6 Prozent.



Die durchschnittliche Inflationsrate fÃ¼r das Gesamtjahr 2026 wÃ¼rde der Berechnung zufolge dann bei 3,5 Prozent liegen. Zuletzt war die Inflation im MÃ¤rz auf 2,7 Prozent angestiegen. Das IW sieht laut Analyse einen "kommenden Inflationsdruck".



Als Grund fÃ¼r den prognostizierten Anstieg nennt das IW vor allem den anhaltenden Konflikt im persischen Golf nach dem Angriff der USA auf den Iran. Danach waren die Ã–l- und Gaspreise Ã¤hnlich stark angestiegen wie nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine vor gut vier Jahren. Im Verlauf des Jahres 2022 war die Teuerungsrate auf Ã¼ber zehn Prozent gestiegen. Sie lag im Jahresdurchschnitt dann bei 6,9 Prozent.



Die vom IW vorgenommene Simulation des Inflationsgeschehens bis Jahresende basiert nach Angaben des Instituts auf Preiszyklen der letzten Energiekrise nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs. Die damalige Bundesregierung hatte ebenfalls Ã¼ber verschiedene MaÃŸnahmen, wie etwa einem Tankrabatt, versucht, die Preissteigerungen zu bremsen. Das IW sieht aber Unterschiede mit Blick auf die derzeitige Lage im Vergleich zu 2022. Damals war dem Preisanstieg bereits eine erhÃ¶hte Inflation durch die Coronakrise vorausgegangen.



Das IW hÃ¤lt nun - so wie auch 2022 - MaÃŸnahmen der EuropÃ¤ischen Zentralbank (EZB) fÃ¼r denkbar. Damals hatte die Notenbank eine Wende in der Geldpolitik vollzogen und in mehreren Schritten die Zinsen erhÃ¶ht, um so der Inflation entgegenzuwirken.



Markus Demary, Geldpolitik-Experte des IW, Ã¤uÃŸerte sich besorgt. Man sei erneut in einer Situation, in der Inflation mit schwachem Wirtschaftswachstum einhergehe. Aus EZB-Sicht sei das ein Zielkonflikt. Die Notenbank kÃ¶nne nun die Leitzinsen erhÃ¶hen und somit versuchen, die Inflation, aber damit wohl auch das ohnehin schwache Wirtschaftswachstum zu bremsen. Oder aber die Banker lieÃŸen temporÃ¤r eine hÃ¶here Inflation zu, um die leichte Konjunkturaufhellung nicht zu gefÃ¤hrden. In jedem Fall mÃ¼sste die EZB "geldpolitische Entscheidungen in einem Umfeld von hoher Unsicherheit treffen", so Demary.



Die Bundesregierung hatte nach dem Beginn des Kriegs der USA und Israels gegen den Iran mehrere MaÃŸnahmen beschlossen. Unter anderem greift zum 1. Mai ein temporÃ¤rer Tankrabatt. Steuern auf Diesel und Benzin sollen fÃ¼r zwei Monate um etwa 17 Cent pro Liter sinken. DarÃ¼ber hinaus kÃ¶nnten Unternehmen eine steuerfrei EntlastungsprÃ¤mie an ihre BeschÃ¤ftigten in HÃ¶he von 1.000 Euro zahlen.



IW-Experte Demary hÃ¤lt die MaÃŸnahmen nicht in allen FÃ¤llen fÃ¼r ausreichend. Vor allem einkommensarme Haushalte seien jetzt unter Druck. "Die Regierung sollte versuchen, diese Haushalte zu entlasten, zum Beispiel indem sie die hÃ¶heren Kosten fÃ¼r den Weg zur Arbeit Ã¼ber eine hÃ¶here Pendlerpauschale abfedert", sagte Demary. Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hatte fÃ¼r alle Autofahrer generell eine hÃ¶here Pendlerpauschale erwogen, war dafÃ¼r aber auch aus den eigenen Reihen kritisiert worden.

