BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Mittwoch zu einem zweitÃ¤gigen Besuch nach Marokko. Im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder trifft Wadephul in Rabat seinen marokkanischen Kollegen Nasser Bourita. Zudem ist ein Empfang anlÃ¤sslich des 70. JubilÃ¤ums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko geplant. Begleitet wird Wadephul von einer Wirtschaftsdelegation.
Der Maghreb-Staat ist Deutschlands drittwichtigster Handelspartner in Afrika. FÃ¼r viele afrikanische Migranten ist Marokko ein Transitland auf dem Weg nach Europa. Anfang 2024 hatte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit Marokko vereinbart, das darauf abzielt, die irregulÃ¤re Migration zu reduzieren und die Arbeitsmigration zu stÃ¤rken.Â
Politik
Wadephul reist zu zweitÃ¤gigem Besuch nach Marokko
- AFP - 29. April 2026, 04:01 Uhr
BundesauÃŸenminister Wadephul reist zu einem zweitÃ¤gigen Besuch nach Marokko. Im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder trifft Wadephul seinen marokkanischen Kollegen Bourita. Zudem soll das 70. JubilÃ¤um der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden LÃ¤ndern begangen werden.
BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Mittwoch zu einem zweitÃ¤gigen Besuch nach Marokko. Im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder trifft Wadephul in Rabat seinen marokkanischen Kollegen Nasser Bourita. Zudem ist ein Empfang anlÃ¤sslich des 70. JubilÃ¤ums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko geplant. Begleitet wird Wadephul von einer Wirtschaftsdelegation.
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