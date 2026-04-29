Wadephul reist zu zweitÃ¤gigem Besuch nach Marokko

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul

BundesauÃŸenminister Wadephul reist zu einem zweitÃ¤gigen Besuch nach Marokko. Im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder trifft Wadephul seinen marokkanischen Kollegen Bourita. Zudem soll das 70. JubilÃ¤um der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden LÃ¤ndern begangen werden.

BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) reist am Mittwoch zu einem zweitÃ¤gigen Besuch nach Marokko. Im Rahmen des strategischen Dialogs beider LÃ¤nder trifft Wadephul in Rabat seinen marokkanischen Kollegen Nasser Bourita. Zudem ist ein Empfang anlÃ¤sslich des 70. JubilÃ¤ums der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Deutschland und Marokko geplant. Begleitet wird Wadephul von einer Wirtschaftsdelegation.



Der Maghreb-Staat ist Deutschlands drittwichtigster Handelspartner in Afrika. FÃ¼r viele afrikanische Migranten ist Marokko ein Transitland auf dem Weg nach Europa. Anfang 2024 hatte die Bundesregierung ein Migrationsabkommen mit Marokko vereinbart, das darauf abzielt, die irregulÃ¤re Migration zu reduzieren und die Arbeitsmigration zu stÃ¤rken.Â