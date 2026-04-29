Finanzen

Landwirtschaftsminister kritisiert Einigung auf Zuckersteuer

  • dts - 29. April 2026
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Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die von der Regierung geplante Zuckersteuer kritisiert. "Ich habe mich stets kritisch gegenÃ¼ber AufschlÃ¤gen auf Lebensmittel geÃ¤uÃŸert, die das Verbraucherverhalten steuern sollen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). An dieser Haltung habe sich nichts geÃ¤ndert.

"Sollte es entsprechende Entscheidungen geben, ist aus meiner Sicht entscheidend, dass mÃ¶gliche Einnahmen gezielt dem Gesundheitswesen zugutekommen", so Rainer.

Ein Veto will Rainer nicht einlegen. "Eine Demokratie lebt von Kompromissen", sagte er.

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