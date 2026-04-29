Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa geben 58 Prozent der Befragten an, sich wegen anhaltenden Preissteigerungen zuletzt im Alltag eingeschrÃ¤nkt zu haben. 41 Prozent sagen dagegen, ihr Verhalten habe sich nicht wesentlich verÃ¤ndert, berichten die Sender RTL und ntv, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben. Besonders hÃ¤ufig sparen JÃ¼ngere unter 30 Jahren sowie Menschen mit geringerem Einkommen (unter 2.500 Euro Nettohaushaltseinkommen).
Wer spart, tut das meist in mehreren Bereichen gleichzeitig. Am hÃ¤ufigsten wird beim Essengehen gespart: 76 Prozent der Betroffenen nennen diesen Punkt. Jeweils 69 Prozent reduzieren eigenen Angaben zufolge die Ausgaben fÃ¼r Neuanschaffungen und Lebensmittel, 65 Prozent beim Kraftstoff.
Auch bei Energieverbrauch, Urlaub und FreizeitaktivitÃ¤ten schrÃ¤nken sich die BÃ¼rger laut der Erhebung ein. 59 Prozent sparen bei Energie, 57 Prozent beim Urlaub und 55 Prozent bei Freizeitangeboten.
Die Daten zur Forsa-Umfrage wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von RTL Deutschland am 24. und 27. April erhoben. Befragt wurden 1.005 Personen.
Wirtschaft
Forsa: Mehrheit schrÃ¤nkt sich wegen hoher Preise im Alltag ein
- dts - 29. April 2026, 06:00 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In einer aktuellen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa geben 58 Prozent der Befragten an, sich wegen anhaltenden Preissteigerungen zuletzt im Alltag eingeschrÃ¤nkt zu haben. 41 Prozent sagen dagegen, ihr Verhalten habe sich nicht wesentlich verÃ¤ndert, berichten die Sender RTL und ntv, die die Erhebung in Auftrag gegeben haben. Besonders hÃ¤ufig sparen JÃ¼ngere unter 30 Jahren sowie Menschen mit geringerem Einkommen (unter 2.500 Euro Nettohaushaltseinkommen).
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