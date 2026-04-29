Hitze, Eisschmelze, MeereserwÃ¤rmung: 2025 laut Bericht Jahr der Extreme in Europa

Europas Gletscher verlieren an Masse

30 Grad am Polarkreis, fortschreitende Gletscherschmelze und neuer HÃ¶chstwert bei den Meerestemperaturen: Europa hat die Auswirkungen des Klimawandels 2025 deutlich zu spÃ¼ren bekommen.

30 Grad am Polarkreis, fortschreitende Gletscherschmelze und neuer HÃ¶chstwert bei den Meerestemperaturen: Europa hat die Auswirkungen des Klimawandels 2025 deutlich zu spÃ¼ren bekommen. Mindestens 95 Prozent des Kontinents hÃ¤tten Jahrestemperaturen Ã¼ber dem Durchschnitt erlebt, heiÃŸt es im Bericht zum Zustand des europÃ¤ischen Klimas, den die Weltmeteorologieorganisation (WMO) und das EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus am Mittwoch vorstellten. Unser Kontinent erwÃ¤rmt sich demnach besonders schnell.



"Seit 1980 hat sich Europa zwei Mal so schnell wie der globale Durchschnitt erwÃ¤rmt", sagte WMO-GeneralsekretÃ¤rin Celeste Saulo bei einer Pressekonferenz zu dem Bericht. Es sei damit "der sich am schnellsten erwÃ¤rmende Kontinent" Ã¼berhaupt. Es gebe immer hÃ¤ufigere und heftigere Hitzewellen und 2025 seien davon nicht nur der Mittelmeerraum, sondern auch der Polarkreis erfasst worden.



In der nordeuropÃ¤ischen Region Fennoskandinavien, zu der Finnland, Norwegen und Schweden gezÃ¤hlt werden, gab es dem Bericht zufolge im Juli eine dreiwÃ¶chige Hitzewelle mit Temperaturen von bis zu 30 Grad. Teile von Fennoskandinavien hÃ¤tten fast zwei Wochen lang unter "starkem Hitzestress" gelitten, bei dem die gefÃ¼hlte Temperatur Ã¼ber 32 Grad liegt. Normal seien nur bis zu zwei Tage Hitzestress im Jahr.



In der TÃ¼rkei kletterte das Thermometer im Juli auf 50 Grad, in Griechenland waren 85 Prozent der BevÃ¶lkerung von extremen Temperaturen um die 40 Grad betroffen. GroÃŸe Teile West- und SÃ¼deuropas wurden im Juni von zwei starken Hitzewellen getroffen, darunter weite Teile Spaniens, Portugals, Frankreichs sowie sÃ¼dliche Teile GroÃŸbritanniens.Â



Eine dritte Hitzewelle gab es dem Bericht zufolge dann im August in Portugal, Spanien und Frankreich. GroÃŸbritannien, Norwegen und Island verzeichneten 2025 ihre hÃ¶chste Jahresdurchschnittstemperatur seit Beginn der Aufzeichnungen.



Die durch WaldbrÃ¤nde zerstÃ¶rte FlÃ¤che in Europa erreichte einen Rekordwert von 1,034 Millionen Hektar. Durch StÃ¼rme und Ãœberflutungen kamen in Europa vergangenes Jahr mindestens 21 Menschen ums Leben, insgesamt waren rund 14.500 Menschen davon betroffen.



Infolge der hohen Temperaturen wurde bei den europÃ¤ischen Gletschern vergangenes Jahr ein Netto-Massenverlust verzeichnet. Island erlebte seine zweitstÃ¤rkste Eisschmelze seit 2005. 2025 gab es zudem beim Umfang von Europas Schneedecke den drittniedrigsten Wert.



Die Jahresdurchschnittstemperatur an der MeeresoberflÃ¤che erreichte in Europa 2025 zum vierten Mal in Folge einen neuen HÃ¶chststand. Ein Rekordanteil von 86 Prozent der europÃ¤ischen Meeresgebiete erlebte mindestens einen Tag mit einer starken marinen Hitzewelle. Diese haben negative Auswirkungen auf die Pflanzen und Tiere des Meeres.



Die ErderwÃ¤rmung wird vornehmlich durch die Nutzung fossiler EnergietrÃ¤ger wie ErdÃ¶l verursacht. In Europa wurde laut dem Bericht 2025 das dritte Jahr in Folge mehr Strom aus erneuerbaren Energien genutzt als fossile Energien. Die Erneuerbaren machten demnach 46,4 Prozent von Europas Stromerzeugung aus.Â



"Aber das ist nicht ausreichend. Wir mÃ¼ssen das beschleunigen", erklÃ¤rte der Klima-Berater des Klimadienstes der EuropÃ¤ischen Kommission, Dusan Chrenek. In den vergangenen Wochen haben die Folgen des Iran-Kriegs die weitverbreitete AbhÃ¤ngigkeit von Ã–l und Gas wieder in den Blickpunkt gerÃ¼ckt.



FÃ¼r dieses Jahr ist dem Bericht zufolge eine weitere Verschlimmerung der klimatischen Lage in Europa zu befÃ¼rchten. Es sei wahrscheinlich, dass ab der Jahresmitte das KlimaphÃ¤nomen El NiÃ±o wieder zum Tragen komme, sagte WMO-GeneralsekretÃ¤rin Saulo. 2024 hatte El NiÃ±oÂ zu globalen Temperaturrekorden beigetragen.