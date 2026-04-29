Das Europaparlament stimmt am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab. Die Abgeordneten legen mit der Abstimmung ihre Position fÃ¼r anstehende Verhandlungen mit dem Rat der 27 EU-LÃ¤nder fest. Bei den Lockerungen geht es um Chemikalien, die in grÃ¶ÃŸeren Mengen krebserregend, erbgutverÃ¤ndernd oder fortpflanzungsschÃ¤digend wirken kÃ¶nnen.
Diese Stoffe sind fÃ¼r die Verwendung in Kosmetika wie Schminke, Shampoo und Sonnencreme grundsÃ¤tzlich verboten, es gibt aber zahlreiche Ausnahmen. Die Reform soll die Voraussetzungen fÃ¼r solche Ausnahmen absenken und den Herstellern mehr Zeit geben, verbotene Produkte vom Markt zu nehmen.Â
Wirtschaft
EU-Parlament stimmt Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab
- AFP - 29. April 2026, 04:02 Uhr
Das EU-Parlament stimmt am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) Ã¼ber Lockerungen fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab. Bei den Lockerungen geht es um Stoffe, die in grÃ¶ÃŸeren Mengen krebserregend, erbgutverÃ¤ndernd oder fortpflanzungsschÃ¤digend wirken kÃ¶nnen.
Das Europaparlament stimmt am Mittwoch (ab 12.00 Uhr) Ã¼ber Lockerungen der Regeln fÃ¼r Chemikalien in Kosmetika ab. Die Abgeordneten legen mit der Abstimmung ihre Position fÃ¼r anstehende Verhandlungen mit dem Rat der 27 EU-LÃ¤nder fest. Bei den Lockerungen geht es um Chemikalien, die in grÃ¶ÃŸeren Mengen krebserregend, erbgutverÃ¤ndernd oder fortpflanzungsschÃ¤digend wirken kÃ¶nnen.
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